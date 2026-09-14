En un temps record que le Barça n'avait jamais connu auparavant, Hansi Flick s'est réservé une place parmi les grands. L'entraîneur allemand ne s'est pas contenté de dominer le championnat d'Espagne depuis le début de la saison en cours : il a transformé cette place de leader en un record historique qui l'inscrit sur la liste des « 5 meilleurs entraîneurs » de l'histoire du club catalan en nombre de journées passées en tête de la Liga.

Selon les chiffres officiels dévoilés par le célèbre statisticien Pedro Martín et rapportés par « Mundo Deportivo », Flick a mené le Barça en tête du classement du championnat lors de 61 journées sur seulement 81 journées durant lesquelles il a dirigé l'équipe. Un chiffre impressionnant qui représente 75 % de l'ensemble de ses matchs de Liga en tant que leader.

Avec ce chiffre, Flick a dépassé la légende du coaching anglais Terry Venables, qui avait occupé la tête du classement lors de 60 journées au cours de 3 saisons complètes, pour se hisser à la cinquième place au classement historique.

Ce qui frappe dans la performance de Flick, ce n'est pas seulement le chiffre, mais l'extrême rapidité avec laquelle il l'a atteint. Alors que les quatre entraîneurs qui le devancent ont eu besoin de longues saisons, lui a réalisé cet exploit en deux saisons et le début de sa troisième saison seulement.

En tête du classement figure Pep Guardiola avec 87 journées en 4 saisons, suivi de Frank Rijkaard avec 85 journées en 5 saisons, puis d'Ernesto Valverde avec 80 journées en 3 saisons, et de Rinus Michels avec 63 journées en 6 saisons, un chiffre dont Flick n'est plus qu'à deux journées de le battre.

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L'ampleur de cet exploit se révèle lorsqu'on le compare à d'autres légendes qui ont dirigé le Barça pendant de longues années. Juste derrière Flick viennent en effet Johan Cruyff, qui a eu besoin de 8 saisons complètes pour occuper la tête lors de 59 journées seulement, Louis van Gaal, qui a été leader lors de 58 journées en 4 saisons, et Luis Enrique, qui a été en tête lors de 55 journées en 3 saisons, ce qui confirme que ce que réalise l'entraîneur allemand est une domination absolue sur la première place de la Liga à un rythme sans précédent.