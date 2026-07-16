Il s'est moqué de Messi avant l'effondrement… Piers Morgan insulte l'Argentine

Le journaliste britannique Piers Morgan a vivement critiqué l’équipe d’Argentine après la défaite de l’Angleterre face aux coéquipiers de Messi, mercredi, en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Les Three Lions avaient ouvert le score par Anthony Gordon, avant que les Albicelestes ne renversent la vapeur grâce à des réalisations d’Enzo Fernández et de Lautaro Martínez, validant leur billet pour la finale face à l’Espagne dimanche prochain.

Morgan, grand admirateur de Cristiano Ronaldo, s’en est pris à l’Albiceleste et à sa star dès la première période, ironisant : « Messi joue, au fait ? », selon le quotidien argentin La Nación.

Après l’ouverture du score anglaise signée Anthony Gordon, il a publié un autre message pour critiquer la tactique de l’entraîneur Thomas Tuchel.

Mais la soirée ne s’est pas déroulée comme il l’espérait : il a conclu sa série de publications par un troisième tweet d’un seul mot après la défaite de l’Angleterre : « FFS », abréviation d’une expression de colère en anglais.

Il a ensuite publié un nouveau message sur X pour insulter l’Argentine après que plusieurs joueurs eurent brandi un drapeau blanc sur lequel était inscrit « Les îles Malouines (Falkland) sont argentines » : « Bande d’imbéciles sans morale. J’espère que l’Espagne les écrasera en finale comme nous les avons écrasés pendant la guerre des Malouines. »

Deux mois et demi plus tôt, il avait déjà échangé des piques avec le ministre argentin de l’Économie, Luis Caputo, ce dernier ayant affirmé qu’« si Donald Trump pouvait arracher les îles Malouines à la Grande-Bretagne, alors nous devions les réclamer ».

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