Il revient pour se venger : Ronaldo bat le record de Toni et talonne Youssef En-Nesyri

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a réussi à devancer l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, dans la liste des joueurs ayant inscrit le plus de triplés en Saudi Pro League, après avoir marqué un triplé lors de la rencontre face à Al-Khaleej, jeudi soir, dans le cadre des matches de la douzième journée de la compétition.

À lire également : après le triplé, le but spectaculaire qui relance le débat autour du millier de buts de Ronaldo !

Ronaldo a mené son équipe d'Al-Nassr à la victoire face à Al-Khaleej sur le score de 5-3, dans un match marqué par une prestation remarquable de la star portugaise, qui a continué de renforcer son bilan offensif en championnat saoudien, en ajoutant un nouveau triplé à son compteur.

Selon le réseau de statistiques footballistiques « Opta », Cristiano Ronaldo a inscrit son septième triplé en Saudi Pro League, devenant ainsi le joueur ayant marqué le plus de triplés dans la compétition depuis sa première apparition, dépassant l'Anglais Ivan Toney, auteur de 6 triplés avec Al-Ahli.

Ronaldo a porté son total à 7 buts et occupe la troisième place au classement des buteurs de la Saudi Pro League, à égalité avec l'Italien Mateo Retegui (Al-Qadsiah) et le Marocain Youssef En-Nesyri (Al-Ittihad), tandis que le Néerlandais Tijjani Reijnders, star d'Al-Qadsiah, occupe la deuxième place (8).

Toney reste en tête du classement des buteurs de la compétition, après avoir inscrit 13 buts jusqu'à présent, relançant intensément la lutte après 12 journées.

Ce chiffre reflète la suprématie offensive de Ronaldo en Saudi Pro League, après avoir réussi à imposer son nom parmi les plus grands détenteurs de records de la compétition, tandis que Toney poursuit sa course dans la liste des buteurs, cherchant à réduire l'écart lors des prochains matches avec Al-Ahli.

Ce nouveau triplé offre à Ronaldo un élan supplémentaire dans la course aux records du championnat, et confirme la pérennité de sa présence offensive malgré son âge avancé, au moment où la star portugaise cherche à continuer d'écrire l'histoire sous le maillot d'Al-Nassr.