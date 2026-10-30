Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Il revient pour se venger : Ronaldo bat le record de Toni et talonne Youssef En-Nesyri

C. Ronaldo
I. Toney
Y. En-Nesyri
Al Nasr FC vs Al Kholood
Al Nasr FC
Al Kholood
Saudi Pro League
Portugal
Angleterre
Maroc
Arabie saoudite

La star portugaise fait sensation en Saudi Pro League

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a réussi à devancer l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, dans la liste des joueurs ayant inscrit le plus de triplés en Saudi Pro League, après avoir marqué un triplé lors de la rencontre face à Al-Khaleej, jeudi soir, dans le cadre des matches de la douzième journée de la compétition.

À lire également : après le triplé, le but spectaculaire qui relance le débat autour du millier de buts de Ronaldo !

Ronaldo a mené son équipe d'Al-Nassr à la victoire face à Al-Khaleej sur le score de 5-3, dans un match marqué par une prestation remarquable de la star portugaise, qui a continué de renforcer son bilan offensif en championnat saoudien, en ajoutant un nouveau triplé à son compteur.

Selon le réseau de statistiques footballistiques « Opta », Cristiano Ronaldo a inscrit son septième triplé en Saudi Pro League, devenant ainsi le joueur ayant marqué le plus de triplés dans la compétition depuis sa première apparition, dépassant l'Anglais Ivan Toney, auteur de 6 triplés avec Al-Ahli.

Prochains matchs
PAT

PAT

AFC Champions League Elite

02 nov. 2026

ALN

ALN

ALK

ALK

Saudi Pro League

05 nov. 2026

ALK

ALK

Ronaldo a porté son total à 7 buts et occupe la troisième place au classement des buteurs de la Saudi Pro League, à égalité avec l'Italien Mateo Retegui (Al-Qadsiah) et le Marocain Youssef En-Nesyri (Al-Ittihad), tandis que le Néerlandais Tijjani Reijnders, star d'Al-Qadsiah, occupe la deuxième place (8).

Toney reste en tête du classement des buteurs de la compétition, après avoir inscrit 13 buts jusqu'à présent, relançant intensément la lutte après 12 journées.

Ce chiffre reflète la suprématie offensive de Ronaldo en Saudi Pro League, après avoir réussi à imposer son nom parmi les plus grands détenteurs de records de la compétition, tandis que Toney poursuit sa course dans la liste des buteurs, cherchant à réduire l'écart lors des prochains matches avec Al-Ahli.

Ce nouveau triplé offre à Ronaldo un élan supplémentaire dans la course aux records du championnat, et confirme la pérennité de sa présence offensive malgré son âge avancé, au moment où la star portugaise cherche à continuer d'écrire l'histoire sous le maillot d'Al-Nassr.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google