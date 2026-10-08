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Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport
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Il revient, mais... Inzaghi tranche sur la situation de Salem Al-Dawsari avant le Clasico

Salem Mohammed Al-Dossari
Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le « Tornado » participera-t-il ?

L'Italien Simone Inzaghi, directeur technique du club d'Al-Hilal, a tranché sur la situation de sa star Salem Al-Dawsari concernant une participation au prochain Clasico face au rival traditionnel, Al-Ittihad.

Al-Hilal reçoit son homologue Al-Ittihad, après-demain samedi, au stade Kingdom Arena de la capitale saoudienne Riyad, dans le choc de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

Le journal saoudien « Al-Riyadiya » a indiqué qu'Inzaghi avait décidé d'inclure Salem Al-Dawsari dans la liste qui disputera le Clasico contre Al-Ittihad, et ce après son rétablissement de la blessure dont il a souffert au cours de la dernière période.

Le journal a précisé que l'entraîneur italien compte placer Al-Dawsari sur le banc des remplaçants, pour faire appel à lui en cas de besoin de ses services durant le match.

« La Tornade » était absent d'Al-Hilal depuis le début de la saison en cours, en raison de la blessure contractée lors de sa participation avec la sélection saoudienne à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le joueur de 35 ans a subi une opération chirurgicale au tendon du genou en Finlande, au mois de juillet dernier, à la suite de laquelle il a suivi un programme de rééducation qui s'est poursuivi jusqu'à jeudi dernier, lorsqu'il a repris les entraînements collectifs.

Il convient de rappeler qu'Al-Hilal a recruté le Brésilien Gabriel Martinelli et le Néerlandais Crysencio Summerville au poste d'ailier gauche, ce qui rend très difficile un retour de Salem Al-Dawsari dans le onze de départ.

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