Niels de Jonk, l'agent du Belge Mika Godts, a détaillé les coulisses de son transfert au Paris Saint-Germain, malgré l'intérêt d'autres clubs comme le Barça et le Bayern Munich pour ses services.

Le Paris Saint-Germain a officialisé samedi dernier la signature de Godts, en provenance de l'Ajax Amsterdam, avec un contrat jusqu'en 2031.





De Jonk a déclaré au quotidien néerlandais « De Telegraaf » : « Le Paris Saint-Germain connaît Mika depuis son plus jeune âge. L'intérêt sérieux manifesté par des clubs prestigieux comme l'Ajax à l'époque et le Paris Saint-Germain aujourd'hui n'a rien de surprenant, assurément. »

De Jonk a particulièrement souligné l'influence de Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, dans la décision finale, ajoutant, selon les propos rapportés par le réseau « Foot Mercato » : « La discussion a été très chaleureuse dès le début, pleine d'humour, mais elle s'est aussi concentrée, bien sûr, sur les aspects sérieux et sportifs. »

Il a poursuivi : « Enrique apprécie les joueurs polyvalents, capables de se déplacer partout sur le terrain, de trouver les espaces et de créer l'effet de surprise. »

Il a complété ses déclarations en affirmant : « Paris a fait comprendre à Mika que leur intérêt était très sérieux. Ils ont présenté un projet sportif clair, et des personnalités importantes au sein du club s'y sont investies personnellement. »

Pour autant, De Jonk a tenu à mettre en garde son joueur : « Il part de zéro là-bas. Mais Mika doit prouver qu'il mérite sa place dans le onze de départ. Dans un club comme le Paris Saint-Germain, rien n'est gratuit. Même dans un transfert estimé à environ 55 millions d'euros. »