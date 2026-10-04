Il relance la polémique : Younes Mahmoud explose avec des déclarations incendiaires après le choc de l'Irak !

Younes Mahmoud, président de la Fédération irakienne de football, a continué de susciter la polémique avec ses déclarations choquantes, estimant que la Coupe du Golfe arabique n'est pas un grand tournoi, ce qui a provoqué une vague de colère.

Younes Mahmoud avait déjà fait polémique lors de l'édition précédente avec ses propos sur les chances de la sélection saoudienne, avant de tenir des commentaires dans lesquels il a rejeté les critiques sur le travail de la fédération après l'élimination en Coupe du Golfe.

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La légende de l'Irak est revenue sur le sujet dans des déclarations aux médias, affirmant : « Pourquoi devrions-nous nous excuser ? La Coupe du Golfe n'est pas le grand tournoi dont l'élimination représenterait une crise pour nous. Ce n'est pas un tournoi "waouh", malgré son importance médiatique. »

Et d'ajouter : « Le plus important pour nous, c'est la Coupe d'Asie 2027 et la Coupe du monde 2030. Il y a un consensus pour que nous nous qualifions de manière constante pour la Coupe du monde après notre accession à la dernière édition. »

Il a conclu : « Nous devons accompagner les plus grandes sélections d'Asie comme l'Arabie saoudite et l'Iran, mais nous devons progresser étape par étape. »

La sélection irakienne a fait ses adieux à la Coupe du Golfe après sa défaite face à l'Arabie saoudite 0-2, quittant le tournoi à la suite d'un tirage au sort interne avec Oman, après une égalité sur tous les plans. Le sort a souri à cette dernière, tandis que l'Irak a été éliminé.



