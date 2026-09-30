Il semble que l'Ivoirien Yan Diomandé, dernière recrue du Real Madrid, va accentuer la pression sur son coéquipier brésilien Vinícius Júnior, d'autant plus qu'ils privilégient tous deux le poste d'ailier gauche.

Diomandé est capable de s'adapter à l'aile droite, mais c'est sur l'aile gauche qu'il exprime le mieux ses qualités, comme cela s'est clairement illustré hier, mardi, lorsqu'il a livré une prestation remarquable avec la sélection de Côte d'Ivoire face à la Somalie, en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations.

Selon le journal catalan « Mundo Deportivo », ce qu'a montré Diomandé ravive l'interrogation que beaucoup se posent : Mourinho (l'entraîneur du Real Madrid) doit-il laisser Vinícius sur le banc des remplaçants et confier le poste d'ailier gauche à Yan Diomandé dans l'attaque du Real Madrid ?

Il est vrai que la sélection de Côte d'Ivoire n'a pas affronté un adversaire de premier plan, mais la Somalie s'appuyait sur une défense regroupée, ce qui constitue une exigence de taille pour un ailier comme Yan Diomandé. La prestation du joueur du Real Madrid mérite donc les éloges.

Yan Diomandé a réussi 5 dribbles sur 6, tenté 3 tirs et créé 3 autres occasions pour ses coéquipiers grâce à ses passes. Certes, il n'a ni marqué ni délivré de passe décisive, mais il a réalisé quelque chose d'inestimable dans des matches de ce type : la création d'occasions.





Lorsque l'ailier était sous pression, il s'engouffrait en profondeur ; lorsqu'il trouvait de l'espace, il dribblait les défenseurs ; et lorsqu'il recevait le ballon, il se passait le plus souvent quelque chose qui améliorait le jeu.

Tout cela contraste totalement avec ce qui se produit dernièrement lorsque Vinícius, joueur inefficace, entre sur le terrain, que ce soit avec le Real Madrid ou avec la sélection brésilienne, selon ce qu'a rapporté le journal catalan.

Yan Diomandé semble sûr de lui ; il n'a pas besoin d'une longue période d'adaptation ni d'une grande hésitation pour donner le meilleur de lui-même si Mourinho lui accorde un temps de jeu régulier.

Il est vrai que Vinícius est un footballeur formidable, et il l'a prouvé sur le terrain, mais il s'est écoulé beaucoup de temps depuis qu'il a affiché son meilleur niveau. Dans un monde du football au rythme effréné, il paraît de plus en plus naturel d'imaginer Vinícius en tant que remplaçant au Real Madrid.