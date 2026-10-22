Il quitte le terrain en larmes : une grave blessure frappe Sofiane Rahimi avant le choc face à Al Ittihad

Le Marocain Soufiane Rahimi, star d'Al Aïn aux Émirats arabes unis, a été victime d'une grave blessure à quelques jours du match tant attendu de son équipe contre Al-Ittihad en Ligue des champions d'Asie Elite.

Al Aïn a affronté Shabab Al-Ahli, ce jeudi, au stade Rashid de Dubaï, en huitièmes de finale de la Coupe du Président des Émirats arabes unis.

Après 27 minutes de jeu, Soufiane Rahimi s'est écroulé au sol et a demandé à sortir du terrain en raison d'une blessure à l'ischio-jambier, ce qui s'est effectivement produit.

Dès qu'il s'est assis sur le banc des remplaçants, Rahimi a posé son maillot sur son visage et a fondu en larmes, ce qui a fait craindre aux supporters d'Al Aïn que la blessure dont il a été victime soit grave, d'autant plus au vu des matchs difficiles qui attendent l'équipe.

Prochains matchs ITT Saudi Pro League 11:30 DIR

Après le match contre Shabab Al-Ahli, le club affrontera le Tractor iranien, lundi prochain, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue Elite, avant de rencontrer Ajman, jeudi, en championnat des Émirats arabes unis.

Quant au match le plus important qui attend Al Aïn au cours de la prochaine période, il aura lieu contre Al-Ittihad, le 2 novembre prochain, au stade Al-Inma à Djeddah, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Elite.

Al Aïn occupe la tête du groupe Ouest de la compétition asiatique après deux journées, avec 6 points issus de deux victoires, tandis qu'Al-Ittihad occupe la onzième place avec un seul point, récolté à la suite d'un nul et d'une défaite.