Hossam Hassan, le sélectionneur de l'Égypte, suit l'évolution du jeune Younes Ibrahim, milieu de terrain de Brighton, en vue d'une éventuelle convocation pour le rassemblement de novembre prochain, dans le cadre des efforts du staff technique pour tirer profit des jeunes talents d'origine égyptienne évoluant en Europe.

Une source au sein de la sélection égyptienne a déclaré à l'Agence France-Presse qu'Ibrahim, 18 ans et né en Australie, est entré dans les plans de Hossam Hassan après avoir attiré l'attention suite à sa promotion en équipe première de Brighton cette saison et à ses débuts officiels face au club lituanien du Kauno Zalgiris en Ligue Europa Conférence, jeudi dernier, où il a délivré une passe décisive lors de la victoire sur le score de 4-0.

Le joueur peut représenter quatre sélections : l'Égypte, le Maroc, l'Angleterre et l'Australie, en raison des nationalités de ses parents et de son lieu de naissance, ce qui a poussé la Fédération égyptienne, via sa commission des professionnels d'origine égyptienne, à prendre contact avec lui et à accélérer les démarches juridiques nécessaires.

La source a précisé que le staff technique attend que la Fédération égyptienne finalise ces démarches, en vue d'une éventuelle intégration du joueur au rassemblement de novembre, soulignant la volonté de la sélection de reproduire l'expérience de Haitham Hassan, qui a rejoint les rangs de l'Égypte en mars dernier, bien qu'il possède les nationalités égyptienne, tunisienne et française.

L'Égypte occupe la première place du groupe 2 des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, avec 4 points, après un match nul et vierge contre l'Angola, puis une large victoire sur le Soudan du Sud (5-0).