« Il ne sait même pas qui il est » : comment vit le gardien d'Andorre après l'accident mortel ?

Jesús Owono traverse un effondrement psychologique, après sa collision tragique avec Jesús de Miguel, décédé à l'âge de 30 ans seulement.

L'attaquant de Tenerife, de Miguel, est décédé mardi dernier au matin, des suites d'un « traumatisme thoracique accidentel », à la suite d'une collision involontaire avec Owono, le gardien d'Andorre, alors qu'il s'élançait pour dégager un ballon dans les dernières minutes d'un match disputé lundi soir.

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L'accident tragique a conduit à l'arrêt du match et a plongé le football espagnol dans le deuil. Selon des rapports de presse, Owono, âgé de 25 ans, a été profondément affecté par l'événement.

Le site « The Athletic » a rapporté les propos d'une source proche de l'un des coéquipiers du gardien : « Owono est anéanti, cloîtré chez lui et coupé du monde. En ce moment, il ne sait même plus qui il est. »

L'Association des footballeurs espagnols (AFE) s'est engagée à apporter un soutien psychologique à Owono, en organisant des séances spécialisées pour l'aider à surmonter les séquelles de l'accident.

Le communiqué du gardien

Après le décès de de Miguel, Owono a publié un communiqué par l'intermédiaire de son club, dans lequel il a déclaré : « Ce sont les jours les plus difficiles de ma vie. J'ai du mal à trouver les mots, et il m'est très difficile d'assimiler quoi que ce soit de ce qui s'est passé. Je ressens une douleur immense à la suite de la perte de Jesús. Je pense à lui, à sa famille et à tous ceux qui l'aimaient. »

Il a poursuivi : « Je sais qu'il y a beaucoup de choses à gérer, et j'affronterai ce qui viendra avec tout le respect nécessaire. Mais en ce moment, honnêtement, je ne peux penser à rien d'autre qu'à Jesús et à la tristesse que nous vivons. Repose en paix, Jesús. »

Owono avait été expulsé en raison de la collision et avait commencé à quitter le terrain avant de revenir prendre des nouvelles de de Miguel, tandis que le staff médical se précipitait pour prodiguer les premiers soins à l'attaquant.

De son côté, Lautaro Spatz, coéquipier d'Owono à Andorre, a révélé que l'équipe était « complètement anéantie » par l'accident, et a déclaré dans un communiqué : « Il y a des moments où le football perd son sens. Des moments qui laissent une trace à jamais et vous font réaliser à quel point la vie est fragile. Ce que nous avons vécu est quelque chose qu'aucun d'entre nous n'oubliera jamais. Une tragédie qui nous a laissés complètement anéantis, sans mots, avec une tristesse difficile à expliquer. »