Jan Mulder a été surpris mardi par Feyenoord, corrigé 0-3 par l’Inter en Ligue des champions. Le consultant est surtout déçu par Gjivai Zechiël, comme il l’a expliqué mercredi sur Ziggo Sport.

« Je ne m’y attendais pas. L’écart de niveau n’était pas non plus aussi grand qu’ils l’ont dit après coup. Le Club Bruges s’impose 1-3 à Milan face à ce même Inter. Feyenoord a été trop réservé, presque trop timide », a regretté Mulder le lendemain. « Ils auraient dû avoir un peu plus confiance en eux. »

Mulder poursuit son analyse : « Je trouve surtout que Gjivai Zechiël ne répond pas aux attentes. Depuis quelques semaines déjà. » Un message adressé au milieu de terrain, appelé à retrouver rapidement de meilleures performances sous le maillot de Feyenoord.

« Zechiël est un très bon footballeur, qui tirait Feyenoord vers le haut. Mais il semble estimer qu’il en a assez fait », a déclaré Mulder, étonné mardi par le jeune joueur de Feyenoord qui, comme ses coéquipiers, n’a pas fait le poids face à un Inter expérimenté.

« Il n’y avait pas un très grand écart. Mais il y en avait un sur le plan de l’intensité », ajoute Imke Courtois. « Mardi, l’approche du jeu sur la scène internationale était très différente chez l’Inter. Les petites erreurs se paient. »

Giovanni van Bronckhorst a laissé Zechiël sur le terrain pendant 90 minutes, tout comme Oussama Targhalline. Charles Vanhoutte a connu une première période très difficile et a été remplacé à la pause par Tobias van den Elshout.

Feyenoord occupe la 30e place de la Ligue des champions, avec trois points en quatre matches. Les Rotterdamois auront une nouvelle chance le 24 novembre, avec la réception du FC Porto à De Kuip.