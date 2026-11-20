Le gardien de but Jesús Owono a fait sa première apparition publique depuis la disparition de Jesús de Miguel, surnommé « Demi ». Il a tenu à sortir de chez lui pour prendre place dans les tribunes du stade d'Encamp, à l'occasion du retour de l'équipe d'Andorre dans son antre pour disputer un match. La soirée a été marquée par un hommage émouvant au défunt, et la tristesse se lisait clairement sur le visage du portier.
Selon le journal catalan « Marca », Owono, qui souhaitait assister à la cérémonie d'hommage organisée par son club, a décidé de se montrer en public pour la première fois depuis la disparition de Demi et de prendre place en tribune afin de partager avec ses coéquipiers et les supporters ce moment de fidélité envers le défunt, malgré la période psychologiquement difficile qu'il traverse. Une scène qui a montré à quel point cette perte l'a affecté.
L'apparition d'Owono a coïncidé avec le retour de la sélection d'Andorre au stade d'Encamp, où les joueurs ont tenu à honorer la mémoire de Demi de manière émouvante. Ils sont entrés sur la pelouse vêtus de maillots floqués de son nom et de son numéro, accompagnés d'un bouquet de fleurs blanches, avant d'observer une minute de silence en son hommage, un geste fort avant le coup d'envoi de la rencontre.
Le gardien est apparu dans les tribunes du stade Tricolor, vêtu de sombre et coiffé d'une casquette noire, aux côtés de ses coéquipiers non retenus dans le groupe, parmi lesquels Alex Calv, blessé, et Le Normand. La tristesse dominait sur son visage, dans une atmosphère imprégnée par le recueillement.
La présence d'Owono ne s'est pas limitée à la minute de silence : il a prié dès la fin de celle-ci, une scène qui a traduit toute la profondeur de son émotion après la disparition de Demi. Ses coéquipiers et les supporters ont, de leur côté, tenu à le soutenir et à l'entourer lors de cette première apparition, empreinte d'humanité et bien éloignée de l'ambiance de la compétition, le stade s'étant transformé en lieu de mémoire pour le défunt.
Il y a quelques jours, Owono avait demandé à rencontrer la famille de Jesús de Miguel, une démarche qui traduit sa volonté d'entrer en contact avec les proches du défunt et de leur présenter ses condoléances. Il espère pouvoir le faire dans les prochains temps, l'occasion ne s'étant pas encore présentée. Un souhait qui reste présent alors qu'il pleure toujours la perte de Demi.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.