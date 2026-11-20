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Le gardien de but Jesús Owono a fait sa première apparition publique depuis la disparition de Jesús de Miguel, surnommé « Demi ». Il a tenu à sortir de chez lui pour prendre place dans les tribunes du stade d'Encamp, à l'occasion du retour de l'équipe d'Andorre dans son antre pour disputer un match. La soirée a été marquée par un hommage émouvant au défunt, et la tristesse se lisait clairement sur le visage du portier.

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Selon le journal catalan « Marca », Owono, qui souhaitait assister à la cérémonie d'hommage organisée par son club, a décidé de se montrer en public pour la première fois depuis la disparition de Demi et de prendre place en tribune afin de partager avec ses coéquipiers et les supporters ce moment de fidélité envers le défunt, malgré la période psychologiquement difficile qu'il traverse. Une scène qui a montré à quel point cette perte l'a affecté.

L'apparition d'Owono a coïncidé avec le retour de la sélection d'Andorre au stade d'Encamp, où les joueurs ont tenu à honorer la mémoire de Demi de manière émouvante. Ils sont entrés sur la pelouse vêtus de maillots floqués de son nom et de son numéro, accompagnés d'un bouquet de fleurs blanches, avant d'observer une minute de silence en son hommage, un geste fort avant le coup d'envoi de la rencontre.

Le gardien est apparu dans les tribunes du stade Tricolor, vêtu de sombre et coiffé d'une casquette noire, aux côtés de ses coéquipiers non retenus dans le groupe, parmi lesquels Alex Calv, blessé, et Le Normand. La tristesse dominait sur son visage, dans une atmosphère imprégnée par le recueillement.

La présence d'Owono ne s'est pas limitée à la minute de silence : il a prié dès la fin de celle-ci, une scène qui a traduit toute la profondeur de son émotion après la disparition de Demi. Ses coéquipiers et les supporters ont, de leur côté, tenu à le soutenir et à l'entourer lors de cette première apparition, empreinte d'humanité et bien éloignée de l'ambiance de la compétition, le stade s'étant transformé en lieu de mémoire pour le défunt.

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Il y a quelques jours, Owono avait demandé à rencontrer la famille de Jesús de Miguel, une démarche qui traduit sa volonté d'entrer en contact avec les proches du défunt et de leur présenter ses condoléances. Il espère pouvoir le faire dans les prochains temps, l'occasion ne s'étant pas encore présentée. Un souhait qui reste présent alors qu'il pleure toujours la perte de Demi.