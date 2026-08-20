« Je pense que la prestation de notre équipe a été une véritable catastrophe. Ça a été une humiliation pour notre pays », a déclaré Hoeneß dans un entretien accordé à RTL/Sky. L’Allemagne a été éliminée à la surprise générale en seizièmes de finale, aux tirs au but, par l’outsider paraguayen.

Le principal responsable est généralement considéré comme étant le sélectionneur Julian Nagelsmann, qui a depuis été remplacé par Jürgen Klopp. Selon Hoeneß, il y a toutefois « assez été dit » sur Nagelsmann. « Je crois qu’il n’est pas le seul coupable. Je ne suis pas prêt, maintenant qu’il est à terre, à lui marcher dessus. »

À la place, Hoeneß s’en est plutôt pris à Andreas Rettig : « C’était quand même le directeur sportif. Personne n’a compris. Il n’en est pas capable. Et que maintenant il puisse encore continuer à bricoler jusqu’à la fin de l’année, alors qu’il s’arrête ensuite, personne ne le comprend. »

En réalité, depuis 2023, Rettig ne travaille pas comme directeur sportif, mais comme directeur général sportif de la DFB. Son contrat expire à la fin de l’année. Le poste de directeur sportif est occupé par Rudi Völler et il conservera ce rôle également sous Klopp.

« Völler et le président auraient dû mettre un terme à cette absurdité »

Aux yeux de Hoeneß, Rettig était manifestement responsable de supposées dérives en dehors du terrain, notamment des débats sur le camp de base et d’une présence supposée trop importante des familles. « Mon ami Rudi Völler et le président (Bernd Neuendorf, ndlr), que j’estime en réalité beaucoup, auraient dû mettre un terme à cette absurdité », a expliqué Hoeneß.

« Que des femmes et des enfants soient présents dès le début lors d’une Coupe du monde... Je veux dire, c’est du travail. Et l’argent que nous gagnons tous est aussi une compensation pour les loisirs auxquels on renonce. Chez nous, on a débattu : le camp de base est comme ci ou comme ça, et à Chicago le café était meilleur. Le football est l’élément décisif et c’est un travail brutal, difficile. C’est ce qui m’a manqué dans notre équipe. »

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Per Mertesacker prendra la relève d’Andreas Rettig au début de l’année 2027

Rettig est devenu ces dernières années l’un des ennemis favoris de Hoeneß. Déjà au cours de ses diverses activités à la DFL, au FC St. Pauli, au FC Augsbourg, au 1. FC Cologne, au SC Fribourg et au Bayer Leverkusen, le patron du Bayern avait à plusieurs reprises critiqué Rettig.

En 2022, par exemple, Hoeneß avait appelé en direct dans le Sport1-Doppelpass et qualifié Rettig de « roi des faux dévots » dans le contexte de la Coupe du monde au Qatar. À l’approche du Mondial 2026, Rettig et Hoeneß se sont livrés à une passe d’armes publique au sujet des critiques sur le travail de Nagelsmann.

Le successeur de Rettig au poste de directeur général sportif à partir du 1er janvier sera l’ancien international Per Mertesacker. Hoeneß attend de lui « un vent totalement nouveau ». « Je suis très heureux que Per Mertesacker prenne cela en main maintenant. Je crois que, premièrement, il fait des commentaires pertinents à la télévision. Deuxièmement, il a lui-même joué au football à haut niveau. Troisièmement, il a dirigé l’académie d’Arsenal pendant huit ans. S’il n’en est pas capable, qui d’autre le serait ? »

Hoeneß a en revanche mis en garde contre des attentes trop élevées concernant Klopp et critiqué sa « friendly takeover » à la DFB. Hoeneß a également critiqué le président de la FIFA, Gianni Infantino.