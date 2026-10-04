« Il ne m'a pas convaincu » : critique et message omanais à Sektioui, frappe d'une main de fer

Le journaliste omanais Issa Saïd a critiqué le sélectionneur de l'équipe d'Oman, Tarik Sektioui, après l'élimination en demi-finale de la Coupe du Golfe « Khaleeji 27 ».

L'équipe des Émirats arabes unis a battu son homologue omanaise sur le score d'un but à zéro, samedi soir au stade Prince Abdallah Al-Faisal à Djeddah, décrochant ainsi un rendez-vous explosif face à l'Arabie saoudite en finale. Et bien qu'il ait affirmé que le technicien marocain était « adapté » pour diriger l'équipe, il lui a demandé de prendre des décisions plus tranchées à l'égard des joueurs qui n'apportent rien de plus.

Saïd a déclaré, via son compte sur la plateforme « X », que Sektioui ne l'avait pas convaincu durant le tournoi, que ce soit par ses réactions ou par sa manière de corriger les erreurs, tout en insistant sur le fait que cela ne signifiait pas qu'il n'était pas adapté à la sélection.

Il a ajouté : « Un entraîneur tout à fait adapté pour nous, mais il doit frapper d'une main de fer. Le joueur qui n'apporte rien de plus doit être écarté. »

Forums Kooora









Le journaliste omanais a exprimé son étonnement face au recours à Jamil Al-Yahmadi comme milieu récupérateur, alors qu'Ahed Al-Mashaykhi et Mosab Al-Shaqsi occupent ce poste, se demandant si Sektioui estimait qu'Ahed et Mosab n'apportaient pas la plus-value requise, ou si Jamil était capable d'offrir mieux dans ce rôle.

Saïd a également critiqué le niveau de Harib Al-Saadi et Abdallah Fawaz, considérant que leur rendement représentait « une histoire très étrange », en raison de la baisse de leur niveau, de la perte de confiance, de leur fuite devant le ballon et de leur échec dans les passes, selon lui.

Le journaliste omanais s'en est ensuite pris à ce qu'il a qualifié de « faiblesse de la personnalité du joueur omanais », affirmant qu'il n'avait vu, parmi les joueurs, personne doté d'un degré de leadership suffisant pour donner confiance à ses coéquipiers ou défendre leurs droits.









Saïd a adressé un message aux jeunes joueurs, les mettant en garde contre l'imitation sans discernement des joueurs expérimentés, affirmant qu'ils n'apprenaient que peu de choses d'eux, car certains d'entre eux s'étaient habitués à ne pas réussir. Dès lors, la poursuite de cette imitation par les jeunes joueurs conduirait au même résultat.