La déception n'avait rien d'ordinaire dans la maison de Lamine Yamal : elle a explosé en direct à travers une déclaration incendiaire de l'un de ses plus proches, son oncle, qui n'a pas hésité à minimiser le sacre de Harry Kane au Ballon d'Or, décrivant la récompense comme un « cadeau d'adieu ».

Le mystère est enfin levé : le Ballon d'Or 2026 est revenu à Harry Kane dans son pays natal, l'Angleterre, devançant Kylian Mbappé, qui a terminé deuxième, et Lamine Yamal, qui s'est contenté de la troisième place, malgré sa victoire au trophée Kopa du meilleur jeune joueur pour la troisième fois de son histoire.

Une décision qui a attisé la tristesse et la colère dans le camp du Barça, d'autant que le Britannique a pulvérisé les records en remportant le Soulier d'Or européen avec un total de 36 buts en championnat et 73 buts en 65 matches avec son club et la sélection de son pays toutes compétitions confondues, en terminant troisième de la Coupe du monde 2026, et en remportant le championnat d'Allemagne et la Coupe d'Allemagne, devenant ainsi le premier Anglais sacré depuis Michael Owen en 2001. Mais tous ces chiffres n'ont pas convaincu la famille Yamal.

Si vous aimez le football, regardez Lamine

Les caméras et les micros étaient présents dans le bar de l'oncle de Yamal, lors de l'émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER », qui suivait la cérémonie en direct depuis Londres, et ont capté la déception manifeste sur son visage et sur celui de ses accompagnateurs, persuadés que Lamine était le vainqueur.

Abdul, l'oncle de Lamine Yamal, a déclaré dans des propos incendiaires à la radio « Cadena SER », quelques instants après l'annonce du lauréat : « Mon neveu a été fabuleux, c'est le meilleur joueur du monde, tout le monde le sait. Si vous êtes un amoureux du football, vous devez regarder Lamine, et pas Harry Kane. »

Et d'ajouter, sur un ton triste et furieux : « L'Anglais est un attaquant talentueux, oui, mais mon neveu est le meilleur joueur en raison de son éclat remarquable sur le terrain. C'est lui qui fait la différence. »

Kane reçoit le cadeau d'adieu

L'oncle a créé la surprise avec sa propre explication de la défaite de son neveu, en prononçant la phrase qui a enflammé les réseaux sociaux : « Il n'a pas gagné parce que Lamine est jeune, il a 19 ans, et il en gagnera d'autres. Mais il ne reste que trois jours à Harry sur les terrains, et nous lui avons offert la récompense. »

Abdul estime que les accomplissements de Lamine surpassent de loin ceux de Kane, expliquant : « Il a remporté la Coupe du monde, la Liga, la Supercoupe. Il joue de façon fabuleuse, il a réalisé une saison époustouflante, il marque des buts que personne d'autre ne peut marquer, des passes, des passes décisives, tout. »

Malgré la grande déception vécue par Lamine, qui revit le scénario d'Iniesta et de Xavi en 2010, lorsqu'ils ont remporté la Coupe du monde sans décrocher le Ballon d'Or, revenu à Messi, son oncle a assuré que la tristesse ne durerait pas longtemps.

L'oncle de Lamine Yamal a conclu par une déclaration dans laquelle il a prédit l'avenir de son neveu, affirmant avec confiance : « Il remportera cinq Ballons d'Or. »



