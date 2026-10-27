La Chine ne s'est pas contentée de suspendre la diffusion du Championnat d'Espagne, elle est allée bien au-delà en décidant de rayer purement et simplement Kylian Mbappé des registres du Ballon d'Or et de remplacer son nom par une formule choc : « Cette personne n'existe pas », dans une escalade sans précédent de la crise du mème satirique qui a attisé la colère d'un milliard et demi de Chinois.

La crise Kylian Mbappé en Chine s'accélère pour se transformer d'une simple polémique sur les réseaux sociaux en une véritable crise diplomatique et sportive, selon le média espagnol « Sport », dont le protagoniste est la star du Real Madrid et ses déclarations retentissantes à propos du défunt dirigeant chinois Mao Zedong.

« Chá wú cǐ rén » : une formule qui efface une star

Dans une démarche remarquable et sans précédent dans l'histoire de la récompense, le site « Dongqiudi », l'un des sites sportifs les plus importants et les plus influents de Chine, a décidé de supprimer définitivement le nom de Mbappé de son classement officiel pour le Ballon d'Or 2026 et de le remplacer par une formule chinoise cinglante.

Bien que le joueur français ait terminé deuxième au classement officiel derrière le lauréat Harry Kane et devant Lamine Yamal, troisième, le classement publié mardi en Chine affichait Kane à la première place et Yamal à la troisième, tandis qu'à la place de la deuxième figurait la mention « chá wú cǐ rén », qui se traduit littéralement par « il n'existe pas de telle personne » ou « cette personne n'existe pas ».

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Le site ne s'en est pas tenu là : il a accompagné la publication d'une photo en noir et blanc de l'attaquant français, dans un geste symbolique fort, affirmant qu'il ne traduirait pas ses déclarations, qu'il a jugées offensantes pour le public chinois et le grand public, transformant ainsi les résultats de la plus prestigieuse récompense individuelle du football en une tribune pour exprimer sa position politique.

De CCTV à Dongqiudi : la crise s'étend

Cette décision intervient quelques jours après celle de la chaîne CCTV, la télévision officielle chinoise, de suspendre entièrement la diffusion des matchs du Championnat d'Espagne, selon des rapports médiatiques locaux, sur fond de la même crise, ce qui inflige à la Liga d'énormes pertes commerciales et met en jeu l'avenir marketing de Mbappé sur le marché chinois.

Quel est le mème qui a provoqué la colère de la Chine ?

Les origines de la crise remontent à un entretien accordé par Mbappé dans l'émission numérique « The Bridge », présentée par son coéquipier au Real Madrid Aurélien Tchouaméni.

Interrogé sur ses mèmes préférés, Mbappé a évoqué un montage dans lequel son visage était superposé à celui d'un dirigeant chinois qu'il a qualifié de « dictateur », expliquant qu'il trouvait l'image amusante et qu'il la partageait souvent avec ses amis.

Bien que le Français n'ait pas explicitement cité le nom de Mao Zedong, le public chinois a immédiatement associé ses propos au montage satirique montrant son visage superposé à celui du défunt dirigeant, et une large partie des internautes y a vu une marque de dédain et de moquerie envers une figure centrale et sacrée de l'histoire du pays, déclenchant ensuite une tempête de critiques qui ne s'est pas arrêtée avant l'effacement de son nom de l'existence footballistique en Chine.



