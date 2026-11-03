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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Il n'a pas tenu une demi-heure : l'explication tactique de la décision surprise d'Inzaghi

Al Hilal vs Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al Hilal
Shabab Al-Ahli Dubai FC
AFC Champions League Elite
S. Dahal
S. Inzaghi
Arabie saoudite
Émirats arabes unis
Italie

L'entraîneur d'Al-Hilal déstabilise son jeune talent !

Le changement précoce opéré par l'entraîneur Simone Inzaghi dans la composition d'Al Hilal face à Shabab Al Ahli, aux Émirats arabes unis, a suscité des interrogations quant à sa décision d'aligner d'entrée le jeune Sabri Dahel dans un match d'une telle difficulté, avant de le remplacer après seulement 28 minutes de jeu.

Inzaghi avait en effet décidé de faire entrer l'arrière droit Mohamed Mahzari à la place de Dahel à la 28e minute, alors que le jeune joueur ne présentait aucun signe de blessure, faisant de sa première titularisation sous le maillot d'Al Hilal une apparition extrêmement brève.

Le journaliste et analyste sportif Khaled Al Qahtani a réagi à cette décision, estimant que le choix de Dahel pour ce match précis était surprenant, compte tenu de l'existence d'autres options plus prêtes selon lui, que ce soit au poste d'ailier ou d'arrière droit.

Al Qahtani a écrit sur son compte sur la plateforme X que Sultan Mandash constituait le meilleur choix au poste d'ailier, tandis que Mahzari surclasse Dahel au poste d'arrière droit, soulignant qu'Inzaghi avait peut-être décidé de remplacer le joueur prématurément « parce que les problèmes étaient évidents » dans ses prestations au cours des premières minutes.

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Il a ajouté qu'Al Hilal avait entamé la rencontre en haussant le rythme de jeu dans l'espoir de marquer rapidement, afin d'éviter de s'engager dans un duel physique face à Shabab Al Ahli, qui excelle dans ce type de matchs, ce qui s'est effectivement produit selon son analyse, et c'est dans ce contexte qu'est intervenu le changement de Dahel.

Le club d'Al Hilal avait recruté Sabri Dahel, 18 ans, en provenance du club d'Al Feiha en juillet dernier, le joueur ayant signé un contrat le liant au Zaïm pour une durée de cinq saisons.

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