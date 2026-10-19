Ce lundi, Valentijn Driessen fait dans Kick-Off de De Telegraaf l’éloge d’Owen Wijndal, qui s’est imposé 2-5 avec l’Ajax sur la pelouse du FC Groningue. Le responsable de la rubrique football ne s’attend pourtant pas à voir le latéral jouer encore des années à Amsterdam.

« Il alterne le bon et le moins bon. Cette fois, c’était du bon. Et il a tout simplement très bien joué », souligne Driessen au lendemain de la large victoire de l’Ajax à Groningue.

Le spécialiste de l’Eredivisie poursuit son analyse de la prestation de Wijndal : « Sur ce but-là, il laisse quatre joueurs de Groningue sur place. C’est très bien pour lui, parce qu’il a l’air d’être un garçon très sympathique. Il garde toujours le sourire et tous ses coéquipiers l’adorent. »

« Mais il n’a évidemment pas le niveau pour faire franchir un cap à l’Ajax », tempère aussitôt Driessen. « Même s’il le pensait au départ, quand il jouait encore avec Steven Bergwijn. Le meilleur côté gauche d’Europe : ça ne s’est pas tout à fait concrétisé. »

Driessen fait ainsi référence à des propos tenus par Wijndal en janvier 2023 au sujet du flanc gauche de l’Ajax. « Je pense qu’on se comprend bien. Et qu’ensemble, sur ce côté gauche, on est certainement les meilleurs des Pays-Bas. Je pense que si on accélère vraiment, on a aussi un bon côté gauche pour l’Europe », avait déclaré le latéral à propos de son entente avec Bergwijn.

Le présentateur Pim Sedee avance que Wijndal est peut-être actuellement le meilleur arrière gauche de l’effectif de l’Ajax, notamment parce que Caio Henrique est souvent blessé. « Youri Baas et Daley Blind peuvent aussi jouer à ce poste. Mais c’est un joueur qu’il est bon d’avoir dans son effectif, parce qu’on peut toujours l’aligner », ajoute Driessen.

Jeudi, face au Hajduk Split, Míchel Sánchez avait choisi Jofre Torrents au poste d’arrière gauche de l’Ajax. Ce choix ne s’est pas révélé payant et, trois jours plus tard, Wijndal était titulaire à Groningue.