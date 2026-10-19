Les examens médicaux approfondis qu'a subis l'international marocain Azzedine Ounahi, milieu de terrain du Panathinaïkos grec, ont révélé un diagnostic alarmant qui confirme son absence prolongée des terrains.

Les résultats de l'imagerie par résonance magnétique, réalisée ce lundi matin, ont confirmé qu'Ounahi souffre d'une déchirure musculaire sévère de troisième degré au niveau du biceps fémoral de la cuisse droite, une blessure classée parmi les plus complexes dans les protocoles médicaux sportifs.

Le site Radio Mars marocain a rapporté, citant des sources qu'il a qualifiées de « proches de l'entourage du club grec », que la durée de rétablissement de ce type de blessures oscille entre deux mois et demi et trois mois, ce qui signifie qu'Ounahi manquera inévitablement le prochain rassemblement de la sélection marocaine, ainsi que les deux rencontres du Maroc face au Niger, programmées les 13 et 17 novembre 2026 au Maroc, dans le cadre des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.

De son côté, le site Hesport marocain a rapporté, citant le site grec « Green Corner », que cette blessure écartera Ounahi de 15 matchs du Panathinaïkos, s'étalant entre le 22 octobre en cours et le 20 décembre prochain, et englobant les compétitions du championnat et de la Coupe de Grèce ainsi que la Ligue Europa Conférence.

Durant cette période, le Panathinaïkos disputera 8 matchs en championnat grec, en plus de deux rencontres en Coupe de Grèce et de 5 en Ligue Europa Conférence.

La blessure d'Ounahi est survenue lors du match au cours duquel le Panathinaïkos s'est imposé face à l'Asteras cinq buts à un, hier dimanche, dans le cadre des rencontres du championnat grec, Ounahi ayant quitté la pelouse sur une civière, une scène qui a suscité une vive inquiétude parmi les supporters marocains et les partisans du club grec.

Cette blessure vient freiner l'élan de la star marocaine, qui a inscrit 3 buts en 8 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le début de la saison en cours.