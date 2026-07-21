Il les a provoqués lors des célébrations... Vive colère argentine contre Cucurella

L'Espagnol Marc Cucurella a déclenché une vague de colère considérable en Argentine après avoir choisi une célèbre chanson argentine lors des célébrations du titre de Coupe du monde 2026 remporté par sa sélection, devant deux millions de personnes dans les rues de la capitale Madrid, un geste que les Argentins ont perçu comme une provocation directe et une moquerie face à leur amère défaite en finale.

La célèbre chaîne sportive « TyC Sports » a affirmé que le choix par Cucurella de la chanson « Malbec » des chanteurs argentins Duki et Bizarrap constituait une moquerie et une raillerie délibérée, d'autant que les paroles de la chanson comportent des expressions de célébration disant : « Je suis arrivé en ville et on m'a accueilli comme un chef, ma popularité a grandi de jour en jour, et je ne sais pas comment cela s'est produit. Aujourd'hui, nous célébrons, mon équipe est devenue championne, à l'intérieur de la fête comme à l'extérieur, dans la rue, on peut entendre ma voix. »

Deux millions de personnes sont descendues dans les rues de Madrid hier pour accueillir les nouveaux champions du monde, les gigantesques célébrations ayant été couronnées par l'apparition des joueurs sur la célèbre scène de Cibeles. Les 26 joueurs sont montés successivement sur la scène au milieu d'immenses ovations populaires, mais le choix par Cucurella d'une chanson argentine à ce moment précis a suscité une vive polémique.

La provocation ne s'est pas limitée à la seule chanson, mais s'est étendue à une banderole déployée sur le bus de la sélection espagnole appelant à une confrontation entre le milieu de terrain argentin Leandro Paredes et la star espagnole du Barça, Gavi, en référence claire aux tensions qu'a connues la fin de la finale entre les deux équipes.

Les réactions de colère se sont intensifiées sur les réseaux sociaux argentins, beaucoup estimant que l'utilisation d'une chanson argentine pour célébrer la victoire sur l'Argentine constituait une insulte intentionnelle et un manque d'esprit sportif, tandis que d'autres ont défendu le droit des joueurs à célébrer de la manière qu'ils jugent appropriée.

Rappelons que l'Espagne a remporté le titre de Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire après sa victoire sur l'Argentine sur le score d'un but à zéro en prolongation, lors d'une finale palpitante marquée par des tensions manifestes entre les joueurs des deux équipes, ce qui explique la poursuite des provocations même après la fin de la compétition.