Au fil du match, le latéral gauche du FCM s’est souvent retrouvé face à l’ailier droit Olise. Il n’a certes pas pu empêcher le nouveau récital du joueur d’exception (deux buts et une passe décisive), mais le joueur de 29 ans a tout de même joué un tour au neuvième du classement du meilleur joueur du monde de cette année.

Nollenberger a réussi un petit pont sur la star du Bayern et a été interrogé sur cette action après le match, lors d’une interview à l’ARD. « Je vais presque devoir l’encadrer », a-t-il reconnu, avant de nuancer : « C’était un peu chanceux, mais je prends. Au bout du compte, ça ne me sert à rien non plus. »

Le club de deuxième division avait réagi de manière spectaculaire à la douche froide infligée d’entrée par Olise (10e), grâce à un but de rêve de Mateusz Zukowski (15e), et avait bien résisté aux locaux dominateurs jusqu’à la pause. Il a néanmoins regagné les vestiaires avec un but de retard, Baris Atik ayant trouvé le poteau après le but d’Ismael Saibari qui avait redonné l’avantage au Bayern (21e, 45e+2).

Au cours des 45 minutes suivantes, les joueurs de Magdebourg sont passés à l’essoreuse à l’Allianz Arena. Le Bayern s’est finalement imposé 6-1, une victoire méritée qui a inspiré beaucoup de respect à Nollenberger.

Notes : le remplaçant de Harry Kane saisit sa chance, un joueur entré en jeu se distingue de manière impressionnante

Le Bayern écrase Magdebourg après la pause : « Ils ne s’arrêtent pas ! »

« Quelle machine ! », s’est exclamé l’ancien joueur de la réserve du Bayern (de 2018 à 2020), impressionné par la pression exercée et la soif de buts des Bavarois après la pause : « Jusqu’à la mi-temps, nous avons maintenu le suspense à 2-1, nous étions encore à portée. Puis il y a eu le penalty du 3-1 et ils ne s’arrêtent plus. Ils ne s’arrêtent pas. Et à la fin, on ne peut pas tout repousser en défense. »

Il a néanmoins pris « du plaisir » à tenir tête au Bayern aussi longtemps que possible : « Le score, lui, n’a rien de serré, mais ça peut arriver contre eux. » Pour ce Bavarois de naissance, le match avait de toute façon des airs de « film » : « C’était incroyablement beau et surréaliste. Tout ce qui entourait le match était formidable. »

Les supporters venus de Magdebourg ont particulièrement contribué à créer une ambiance digne d’un match de Coupe. Au moins 10 000 d’entre eux auraient fait le déplacement à l’Allianz Arena de Munich mercredi soir. Selon Bild, ils auraient même pu être 13 000.

L’Allianz Arena n’avait plus accueilli un contingent de supporters visiteurs aussi important lors d’un match de compétition nationale depuis une rencontre à domicile du TSV 1860 Munich au printemps 2017, lorsque le VfB Stuttgart était venu à Munich avec 15 000 supporters.

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