L'Ukrainien Artem Bondarenko, la nouvelle recrue au milieu de terrain d'Al-Ahli, a mis dans l'embarras son entraîneur néerlandais Marino Pušić, le directeur technique de l'équipe, face aux supporters, avant la confrontation avec Al-Hazem en Roshn Saudi League.

Al-Ahli reçoit son adversaire Al-Hazem, ce vendredi, au stade Al-Inma à Djeddah, lors de la septième journée de la Roshn Saudi League.

Le journaliste saoudien Walid Saïd a affirmé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le site « X », que Pušić a décidé d'écarter Bondarenko de la liste du match, aux côtés de l'ailier brésilien Matheus Gonçalves.

C'est désormais la troisième fois que le milieu de terrain ukrainien est écarté de la liste du match, depuis son transfert à Al-Ahli lors de la dernière période de transferts estivale, en provenance du Chakhtar Donetsk.

Depuis lors, Bondarenko n'a disputé avec « Al-Raqi » que la défaite face à Al-Khaleej 1-3 lors de la quatrième journée de la Roshn Saudi League, et la victoire contre Al-Riyadh sur le score de cinq buts à zéro lors de la cinquième journée.

En revanche, le joueur de 26 ans avait été laissé hors de la liste d'Al-Ahli lors de la défaite face à Al-Hilal sur le score de trois buts à zéro lors de la troisième journée, ainsi que face à Al-Qadisiya 2-3 lors de la sixième journée, avant de poursuivre son absence face à Al-Hazem.

L'absence de Bondarenko complique la situation de l'entraîneur néerlandais Marino Pušić, d'autant plus que c'est lui qui avait réclamé son recrutement, après l'avoir dirigé au club du Chakhtar entre 2023 et 2025.

Les supporters d'Al-Ahli avaient exprimé leur refus du recrutement de Bondarenko avant la conclusion de l'affaire, et avaient également lancé des sifflets à son encontre lors de la confrontation avec Al-Riyadh, ce qui l'a tenu éloigné de l'équipe depuis.

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