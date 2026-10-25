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Alvino Hanafi
Traduit par

« Il est prêt ! » : Luis Enrique s’exprime sur le défenseur ukrainien Illia Zabarnyi

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L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a salué les progrès rapides du défenseur central ukrainien Illia Zabarnyi depuis son arrivée au club. Il s’est réjoui de l’assurance grandissante du défenseur après une première saison à Paris riche en trophées.

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Zabarnyi poursuit sa progression au sein de la défense du Paris Saint-Germain

Le défenseur central ukrainien Illia Zabarnyi s’est imposé comme un élément essentiel de l’arrière-garde du Paris Saint-Germain sous les ordres de Luis Enrique. Âgé de 24 ans, il est devenu le premier joueur ukrainien de l’histoire du PSG en signant un contrat de cinq ans en août 2025.

Zabarnyi a connu une première saison sensationnelle dans la capitale française, remportant quatre trophées majeurs, dont la Ligue des champions de l’UEFA.

Le défenseur a inscrit son premier but pour le club lors d’une victoire 2-0 contre Auxerre en championnat la saison dernière.

Luis Enrique souligne l’expérience et le sang-froid du défenseur

Luis Enrique a salué la capacité de Zabarnyi à s’adapter sans difficulté à un environnement de très haut niveau après ses débuts lors d’une victoire 1-0 contre Nantes. « Il joue beaucoup, nous avons une grande confiance en lui », a déclaré Luis Enrique.

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« Il est prêt. C’est un jeune joueur, mais il a déjà de l’expérience. »

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« Je pense qu’il fera mieux que la saison dernière. Ce n’est pas facile de rejoindre une équipe qui connaît autant de succès, mais je suis satisfait de ce que j’ai vu », a ajouté l’entraîneur.

L’international ukrainien prend ses marques en défense centrale

L’entraîneur du PSG a souligné la confiance grandissante de Zabarnyi sur le terrain, alors qu’il continue d’obtenir régulièrement du temps de jeu dans les compétitions nationales et européennes. « Je sens qu’il est de plus en plus à l’aise à chaque fois qu’il joue », a noté Luis Enrique.

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« C’est un joueur très intéressant. Je suis très heureux de l’avoir dans l’effectif. »

La solidité défensive de Zabarnyi a aidé les Parisiens à rester près du sommet du classement de Ligue 1.

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Le défenseur se prépare à des rendez-vous cruciaux en France et en Europe

Zabarnyi devrait jouer un rôle important alors que le PSG se prépare à affronter Lyon lundi au Parc des Princes dans un choc au sommet.

Le défenseur cherchera à maintenir sa régularité défensive tandis que le PSG vise d’autres trophées cette saison.

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Les Parisiens retrouvent la Ligue 1 avec l’objectif de prendre trois points d’avance en tête du classement.