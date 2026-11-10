« Il est plus avancé que Ronaldo et Messi ne l’étaient à 19 ans »

Steven Gerrard ne tarit pas d’éloges sur Lamine Yamal dans Overlap Daily. L’ancienne star de Liverpool place même l’ailier du FC Barcelone au-dessus de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo.

« Il est plus avancé que Ronaldo ne l’était à 19 ans. J’ai affronté Messi quand j’étais jeune joueur, et Yamal est probablement aussi plus avancé que Messi ne l’était à l’époque », déclare Gerrard au sujet de Yamal.

Gerrard est convaincu que Yamal peut, à terme, atteindre le niveau de Ronaldo et Messi. Mais la star du FC Barcelone devra faire preuve de la même faim et de la même régularité que ces deux légendes, prévient la légende de Liverpool.

La semaine dernière, le consultant avait déjà couvert Yamal d’éloges sur TNT Sports. « Nous parlons d’une immense star. C’est un phénomène. Les chiffres qu’il affiche actuellement, en buts et en passes décisives, sont incroyables, presque effrayants. Ce sera sans aucun doute un plaisir d’être au stade ce soir et de le voir jouer de près », avait-il déclaré avant FC Barcelone - Aston Villa.

L’ancien meneur de jeu conseille également à Yamal de rester fidèle au FC Barcelone. « Le FC Barcelone joue le titre chaque saison en LaLiga et en Ligue des champions. Tu joues chaque semaine devant 100 000 spectateurs et tu es titulaire en équipe nationale. Pourquoi diable partirais-tu un jour ? »

Yamal a fêté ses 19 ans cet été. Une semaine plus tard, il a remporté le titre mondial avec l’Espagne. Il y a deux ans, l’ailier avait été sacré champion d’Europe.

L’ailier a déjà remporté trois fois le championnat d’Espagne avec le FC Barcelone. Yamal a également décroché une coupe nationale et gagné deux fois la Supercoupe d’Espagne.