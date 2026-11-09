« Il doit retourner à Feyenoord, disent-ils. Mais surtout, il ne doit pas y retourner. »

Dans Voetbalpraat on parle de Tjark Ernst, régulièrement critiqué en tant que gardien de Feyenoord. Selon Maarten Wijffels, faire éventuellement revenir Justin Bijlow comme premier choix n’est absolument pas une solution.

« Chaque année, il y a quelque chose avec les gardiens à Feyenoord. Non ? Celui-ci a un problème, celui-là est comme ci, un autre comme ça », lance Wijffels en entamant son analyse des gardiens du club de Rotterdam, qui font beaucoup parler.

« Regardez Justin Bijlow, maintenant qu’il a quitté Feyenoord. Ce serait un hasard si ce garçon ne se blessait plus ? Ce n’est pas un hasard, si ? », s’interroge le journaliste. « Il est sorti de cette pression négative qui règne toujours là-bas. Et maintenant, il enchaîne les matches dans les buts. »

« Je suis aussi allé le voir en Italie. Quand on le voit jouer, on sent qu’il est à sa place là-bas », estime Wijffels, qui apprécie les prestations de l’ancien gardien de Feyenoord au Genoa. « On entend parfois dire qu’il devrait revenir à Feyenoord. Il ne faut surtout pas qu’il y retourne. »

« Non, vraiment. Ça a été une issue formidable pour lui. Il peut ainsi faire carrière en enchaînant les matches », ajoute Wijffels au sujet de Bijlow, qui a quitté Feyenoord l’an dernier.

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Son collègue Rypke Bakker intervient. « Il faut qu’Ernst réalise un arrêt comme Wellenreuther contre l’Ajax. Après ça, il avait passé un cap. Et comme Bijlow contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Il faut qu’Ernst garde sa cage inviolée une fois et, espérons-le, qu’il gagne en confiance. »

Dimanche encore, Ernst n’a pas donné une impression de sérénité dans les buts de Feyenoord face au sc Heerenveen, qui s’est imposé 5-3. Pour l’instant, l’Allemand semble avoir la confiance de Giovanni van Bronckhorst, mais cela pourrait changer après la trêve internationale.