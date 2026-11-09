Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1085696534.jpgBox to Box Pictures
Rian Rosendaal
Traduit par

« Il doit retourner à Feyenoord, disent-ils. Mais surtout, il ne doit pas y retourner. »

Feyenoord

Dans Voetbalpraat on parle de Tjark Ernst, régulièrement critiqué en tant que gardien de Feyenoord. Selon Maarten Wijffels, faire éventuellement revenir Justin Bijlow comme premier choix n’est absolument pas une solution. 

« Chaque année, il y a quelque chose avec les gardiens à Feyenoord. Non ? Celui-ci a un problème, celui-là est comme ci, un autre comme ça », lance Wijffels en entamant son analyse des gardiens du club de Rotterdam, qui font beaucoup parler.

« Regardez Justin Bijlow, maintenant qu’il a quitté Feyenoord. Ce serait un hasard si ce garçon ne se blessait plus ? Ce n’est pas un hasard, si ? », s’interroge le journaliste. « Il est sorti de cette pression négative qui règne toujours là-bas. Et maintenant, il enchaîne les matches dans les buts. »

« Je suis aussi allé le voir en Italie. Quand on le voit jouer, on sent qu’il est à sa place là-bas », estime Wijffels, qui apprécie les prestations de l’ancien gardien de Feyenoord au Genoa. « On entend parfois dire qu’il devrait revenir à Feyenoord. Il ne faut surtout pas qu’il y retourne. »

« Non, vraiment. Ça a été une issue formidable pour lui. Il peut ainsi faire carrière en enchaînant les matches », ajoute Wijffels au sujet de Bijlow, qui a quitté Feyenoord l’an dernier. 

Prochains matchs
FEY

FEY

Eredivisie

21 nov. 2026

EXC

EXC

Son collègue Rypke Bakker intervient. « Il faut qu’Ernst réalise un arrêt comme Wellenreuther contre l’Ajax. Après ça, il avait passé un cap. Et comme Bijlow contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Il faut qu’Ernst garde sa cage inviolée une fois et, espérons-le, qu’il gagne en confiance. »

Dimanche encore, Ernst n’a pas donné une impression de sérénité dans les buts de Feyenoord face au sc Heerenveen, qui s’est imposé 5-3. Pour l’instant, l’Allemand semble avoir la confiance de Giovanni van Bronckhorst, mais cela pourrait changer après la trêve internationale.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google