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Le Portugais João Félix, star d'Al-Nassr, a dévoilé le rôle qu'il tient aux côtés de son compatriote et capitaine au club saoudien, Cristiano Ronaldo, après la victoire contre les Qataris d'Al-Sadd en Ligue des champions de l'AFC Elite.

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Al-Nassr s'est imposé 2-1 en recevant Al-Sadd, mardi soir, à l'Al-Awwal Park de Riyad, la capitale saoudienne, lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Elite.

En conférence de presse d'après-match, João Félix a déclaré, dans des propos rapportés par le journal saoudien Al-Riyadiyah : « Mon rôle n'a pas changé (par rapport à la saison dernière), je joue près de Ronaldo à chaque match. »

Il a précisé : « Cette année, je dois davantage faire le lien dans la construction, et j'en suis capable, puis revenir dans des zones proches de Ronaldo, pour que nous puissions combiner davantage, créer des occasions et du danger. Le rôle est à peu près le même que l'an dernier. »

Au sujet du match, il a expliqué : « Je pense que nous avons bien joué, surtout en première période, mais en seconde période nous nous sommes précipités pour marquer le deuxième but, alors que nous aurions dû rester calmes. Mais dans l'ensemble, nous avons fait un excellent match et nous sommes heureux de cette victoire. »

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Il a ajouté : « Nous avons un bon groupe, avec de grandes qualités. Nous nous comprenons, nous avons évolué à haut niveau tout au long de nos carrières, nous savons ce qu'il faut faire ou non selon la situation, et nous créons des situations ensemble. »

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Il a poursuivi : « (Sadio) Mané, (Cristiano) Ronaldo, Angelo et moi jouons ensemble pour la deuxième saison, nous connaissons bien nos déplacements, et c'est important pour créer des occasions et marquer des buts. »

Le Portugais a conclu en évoquant le superbe but qu'il a inscrit contre Al-Sadd : « Mon but aujourd'hui est le plus beau que j'aie marqué, c'est peut-être le meilleur. »

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João Félix a inscrit le deuxième but d'Al-Nassr à la 52e minute, après avoir reçu un ballon aérien à l'entrée de la surface de réparation , dos au but, avant d'enchaîner un retourné acrobatique qui a terminé au fond des filets du gardien Meshaal Barsham, impuissant.

Le Portugais a rappelé les buts de son compatriote et capitaine à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, qui avait marqué de la même manière contre Al-Khaleej la saison dernière en Roshn Saudi League.

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Le Madérien avait également inscrit un but similaire avec le Real Madrid contre la Juventus en Ligue des champions 2018, ainsi qu'un autre avec la sélection portugaise contre la Pologne en Ligue des nations 2025.

Les observateurs voient déjà le but de João Félix candidat au prix Puskás, décerné chaque année par la Fédération internationale de football (FIFA) à l'auteur du plus beau but.

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João Félix affiche un niveau impressionnant avec Al-Nassr depuis le début de la saison : ce but est son huitième en 16 matchs disputés toutes compétitions confondues, auxquels s'ajoutent 11 passes décisives.

À noter que cette victoire porte Al-Nassr à 9 points et lui permet de grimper à la cinquième place du groupe Ouest de la Ligue des champions de l'AFC Elite, avec encore un match en retard à disputer contre les Émiriens d'Al-Wasl.