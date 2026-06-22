« Il aurait mérité 13 Ballons d'or »… Messi a-t-il été lésé au cours de sa carrière ?

Abdou Atif, ancienne star de la sélection saoudienne, a relancé le débat sur les distinctions individuelles de Lionel Messi, estimant que le capitaine argentin méritait bien plus de Ballons d’or que ceux déjà obtenus au cours de sa carrière.

Ses propos interviennent après la performance remarquable de Messi contre l’Autriche, lors de laquelle il a inscrit un doublé pour offrir à l’Argentine une victoire 2-0 et une qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Le capitaine argentin a par ailleurs pris la tête du classement historique des buteurs de la compétition avec 18 réalisations, dépassant ainsi l’Allemand Miroslav Klose.

Sur la chaîne Al-Arabiya, il a confié : « L’une des bénédictions que Dieu m’a accordées est d’avoir vécu à l’époque de Messi », avant d’ajouter, déclenchant un vif débat : « Je ne comprends pas comment ce joueur n’a gagné que huit Ballons d’Or ; il aurait dû en obtenir douze ou treize. »

Des chiffres qui interrogent.

Les propos du Saoudien rouvrent le débat sur le nombre de Ballons d’Or que Messi aurait dû obtenir, lui qui domine le jeu depuis plus de vingt ans et accumule buts, passes décisives et trophées.

De nombreux supporters de Messi estiment même que certaines éditions devraient être réexaminées, notamment celles où il avait réalisé des performances exceptionnelles avec le FC Barcelone ou l’Albiceleste, mais où le trophée est finalement revenu à un concurrent.

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Derrière Messi se trouve son rival de toujours, Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid, qui compte cinq Ballons d’Or. Leur duel a dominé la décennie 2008-2018, avant que l’Argentin ne s’installe durablement sur le trône du football mondial.

Maradona et un Mondial manqué

Mais Atef n’a pas seulement parlé du Ballon d’Or : il a aussi affirmé que Diego Maradona, disparu trop tôt, était responsable d’une occasion manquée par Messi lors de la Coupe du monde 2010.

L’ancienne star saoudienne estime que Maradona a exercé une pression excessive sur Messi et a mal géré l’aspect tactique de la compétition, considérant que cette édition constituait l’une des grandes occasions manquées de la carrière du capitaine des « Tango ».

Alors que Messi poursuit son parcours historique lors de la Coupe du monde 2026 en battant record sur record, les observateurs se demandent encore si huit Ballons d’or suffisent à récompenser une carrière aussi exceptionnelle, ou si l’histoire ne lui doit pas davantage.