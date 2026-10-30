La cérémonie du Ballon d'Or a été le théâtre d'un incident cocasse qui n'est pas passé inaperçu en Allemagne, après que les organisateurs ont utilisé une photo de Michael Rummenigge, le frère de la légende allemande Karl-Heinz Rummenigge, à la place de ce dernier, double lauréat du trophée en 1980 et 1981, lors d'une vidéo retraçant les plus grandes légendes de la récompense à travers son histoire.

L'erreur ne se résumait pas à une simple homonymie, elle révélait aussi une confusion dans les détails historiques : la photo diffusée remonte à un match entre le Bayern Munich et le Real Madrid en 1987, alors que Karl-Heinz Rummenigge avait déjà quitté le club bavarois pour rejoindre l'Inter Milan, tandis que c'était son frère Michael qui portait le maillot du Bayern à cette période.

Une réaction inattendue de la légende allemande

Contrairement à ce que l'on aurait pu attendre d'un joueur sacré deux fois Ballon d'Or, Rummenigge n'a manifesté aucun agacement face à cet incident, l'abordant au contraire avec humour, dans des déclarations au journal allemand « Bild ».

L'ancienne star du Bayern Munich a déclaré : « Cela m'a simplement fait sourire. Au moins, le Ballon d'Or est finalement resté dans la famille. »

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Rummenigge a par ailleurs minimisé l'importance de l'erreur, bien que les organisateurs de la cérémonie se soient empressés de lui présenter leurs excuses, affirmant qu'il les acceptait, mais qu'il ne voyait pas en quoi cela était nécessaire au départ.

Il a ajouté : « Bien sûr, j'accepte les excuses, mais ce n'était vraiment pas nécessaire. Tout le monde commet des erreurs dans la vie. »

Malgré le calme de la réaction de Rummenigge, l'erreur a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux en Allemagne, d'autant qu'il s'agit de l'un des noms les plus emblématiques de l'histoire du Ballon d'Or, qu'il a remporté en 1980 et 1981.

Rappelons que Harry Kane, sacré cette année, est devenu le premier joueur du Bayern Munich à remporter le trophée depuis Rummenigge en 1981.