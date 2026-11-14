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Le club saoudien d'Al-Nassr a décidé de se séparer de sa vedette sénégalaise Sadio Mané à l'issue de la saison en cours, malgré les belles performances qu'il a livrées sous ses couleurs au cours des dernières années.

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Le contrat de Mané avec Al-Nassr expire à la fin de la saison en cours, ce qui lui permet de signer avec n'importe quel club lors du prochain mercato hivernal, puis de rejoindre ses rangs gratuitement l'été suivant.

Le journaliste saoudien Falah Al-Qahtani a révélé une surprise retentissante, affirmant que le club d'Al-Nassr ne souhaite pas renouveler le contrat de la star sénégalaise après son expiration.

Al-Qahtani a expliqué, dans un tweet sur son compte personnel sur le réseau « X », que l'agent de Mané a consenti d'importantes concessions afin de prolonger pour une saison supplémentaire, allant jusqu'à renoncer à 60 % de son salaire actuel, mais le club saoudien a refusé cette proposition.

Mané a rejoint Al-Nassr à l'été 2023, en provenance du Bayern Munich, pour s'imposer comme un élément essentiel au sein de l'effectif saoudien depuis lors.

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Au cours de près de 3 saisons et demie, la star sénégalaise a disputé 144 matchs avec le club de la capitale, au cours desquels elle a réussi à inscrire 54 buts et à délivrer 43 passes décisives.

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Sur le plan collectif, la plus grande réussite de Sadio Mané avec Al-Nassr a été le sacre en Roshn Saudi League la saison dernière, après 7 ans d'absence, en plus de la conquête de la Coupe du Roi Salman des clubs arabes champions à l'été 2023.

En cas de départ, Mané pourrait suivre le duo portugais Cristiano Ronaldo et João Félix, notamment au vu de certains rapports affirmant que leur aventure avec Al-Nassr pourrait prendre fin à l'issue de la saison en cours.

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Le contrat de Ronaldo avec Al-Nassr expire à la fin de la saison en cours, et de nombreux rapports indiquent qu'il annoncera sa retraite internationale après son expiration, surtout s'il parvient à réaliser son objectif suprême d'atteindre le 1000e but de sa carrière.

La « fusée de Madère » a inscrit 985 buts jusqu'à présent dans sa carrière, ce qui signifie qu'il n'a besoin que de 15 buts pour devenir le premier joueur de l'histoire à atteindre les 1000 buts.

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En revanche, le contrat de João Félix avec Al-Nassr expire à la fin de la saison en cours, ce qui lui permet de signer avec n'importe quel club lors du prochain mercato hivernal, et de rejoindre ses rangs gratuitement l'été suivant.

Toutefois, le club saoudien pourrait avoir la solution, car le contrat comporte une clause lui permettant de prolonger l'engagement de deux saisons supplémentaires, sans se référer au joueur portugais, mais il sera tenu de verser 20 millions d'euros au profit de Chelsea, en plus d'augmenter le salaire de Félix de 10 à 12,5 millions d'euros par an.

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Selon ce qu'a révélé « Kooora » précédemment, la direction du club d'Al-Nassr, présidée par Ahmed Al-Sultan, court contre la montre pour entamer les démarches juridiques visant à activer la clause de prolongation unilatérale dans le contrat de la star portugaise jusqu'à l'été 2029, et à couper totalement la route aux tentatives de son agent, Jorge Mendes, de le transférer au Barça.

Cette démarche ferme de la part de l'équipe administrative d'Al-Nassr est intervenue après l'arrivée d'informations confirmées sur le regain d'intérêt du FC Barcelone pour recruter le joueur, Mendes prévoyant de profiter de la fin de la période obligatoire du contrat de Félix à l'issue de la saison en cours (été 2027), pour le transférer au club catalan via un transfert gratuit ou pour un montant symbolique.

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Les sources indiquent que la direction d'Al-Nassr tente actuellement de régler certaines crises financières, et informera ensuite la Ligue saoudienne de football professionnel de sa disposition à fournir les garanties financières nécessaires au transfert de Félix avant l'échéance finale en mai prochain.