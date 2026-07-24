À trente-neuf ans, Lionel Messi a livré une Coupe du monde remarquable ; il est parvenu à inscrire huit buts et à porter la sélection argentine sur ses épaules jusqu'à la finale, avant une défaite un but à zéro face à l'Espagne.

À l'exception de ce dernier match, où il n'a brillé qu'à l'exception des dernières minutes, Messi a réussi à éblouir de nouveau tous les amoureux du football, non seulement par son style de jeu que tout le monde connaît depuis des années, mais aussi par sa capacité constante à mener le navire argentin à cet âge, alors qu'il évolue dans un championnat moins compétitif comme la Major League Soccer.

Tous craignaient que cette finale face à l'Espagne, dans le New Jersey, ne soit la « dernière danse » de la star argentine sur la scène internationale avec la sélection de son pays, et ces craintes ont été quasiment confirmées par la bouche de son coéquipier en sélection, Leandro Paredes, qui a tranché le débat en déclarant, selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo » : « Je pense qu'il a pris sa décision, et que c'était bel et bien son dernier match avec la sélection nationale. J'espère que ce n'est pas le cas, et j'espère qu'il pourra continuer à jouer, mais la décision lui revient au final ; tout ce qui le rend heureux nous rendra assurément heureux, alors nous l'espérons, nous espérons qu'il continuera. »

Messi a beaucoup apporté à la sélection argentine sur le plan des titres, en particulier durant l'ère du sélectionneur Lionel Scaloni, qui a été marquée par deux sacres en Copa América, un titre de Coupe du monde et une victoire en Finalissima, ce qui a valu à Messi toute l'estime de ses coéquipiers ; Paredes a ainsi déclaré, après avoir récemment disputé un match avec son club de Boca Juniors : « C'est douloureux, car je pense que nous nous l'étions répété tout au long de la Coupe du monde : nous ne voulions pas que ce dernier match arrive, nous ne le voulions absolument pas. »