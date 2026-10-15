Nawaf Al Aqidi, gardien de but d'Al Nassr et de la sélection saoudienne, a pris la décision la plus difficile concernant sa blessure, ce qui rend sa participation à la Coupe d'Asie des nations 2027 incertaine.

Al Aqidi s'était blessé lors de sa participation avec la sélection saoudienne à la Coupe du Golfe arabique « Gulf Cup 27 », plus précisément lors du match contre le Koweït, en première journée de la phase de groupes.

Al Nassr a annoncé, hier mercredi en soirée, que le gardien saoudien subira une intervention chirurgicale au coude demain vendredi, dans la capitale britannique Londres.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a révélé les coulisses de la décision d'Al Aqidi de se faire opérer : il a passé des examens médicaux à Londres, à la fin de la semaine dernière, afin de déterminer la bonne voie à suivre pour traiter cette blessure.

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Le médecin traitant du gardien saoudien l'a placé devant deux options. La première consistait à suivre un programme de rééducation lui permettant de retrouver les terrains au bout de 4 semaines, mais avec le risque de voir la douleur réapparaître à tout moment.

La seconde option, celle choisie par Al Aqidi, consiste à subir une intervention chirurgicale, suivie d'un programme de rééducation, ce qui pourrait toutefois nécessiter un délai plus long avant son retour.

Selon cette option, le gardien saoudien pourrait donc être absent plus longtemps, ce qui risque de compromettre son retour avec la sélection saoudienne lors du tournoi asiatique.

La Coupe d'Asie des nations 2027 doit se dérouler en Arabie saoudite au début de l'année prochaine, plus précisément du 7 janvier au 5 février 2027.

Certains rapports de presse ont toutefois évoqué la possibilité d'un report du tournoi ou de son déplacement hors d'Arabie saoudite, au vu de la situation actuelle dans le Royaume, qui pourrait empêcher l'organisation de la compétition à l'heure actuelle.