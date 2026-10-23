« Il a le charisme ! » : Mikel Arteta révèle l’exigence particulière imposée à Declan Rice à Arsenal

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L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a salué les progrès de Declan Rice dans son rôle de leader cette saison. Le technicien espagnol a expliqué qu’il attendait notamment de son milieu de terrain vedette qu’il maîtrise ses émotions et affirme sa présence dans les moments de forte pression.

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Arteta fixe des exigences élevées à son milieu de terrain en matière de leadership

Alors qu’Arsenal s’apprête à recevoir Everton à l’Emirates Stadium, l’entraîneur Mikel Arteta a souligné l’influence croissante du milieu de terrain Declan Rice. Au-delà de ses qualités physiques et techniques sur le terrain, Arteta insiste sur la nécessité pour Rice de parvenir à une maîtrise totale de ses émotions.

Arsenal aborde le match du week-end avec l’objectif de prolonger sa série de cinq rencontres sans défaite, toutes compétitions confondues, après avoir arraché un match nul 2-2 contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

Arteta estime qu’un leadership de haut niveau est indispensable pour permettre à Arsenal de relever les défis qui l’attendent en Premier League comme en Europe.

Arteta attend de Rice du charisme et de la présence

Devant les médias, Arteta a détaillé les qualités qu’il exige de l’international anglais. « Je vois vraiment Declan franchir un cap dans sa capacité à dominer et à maîtriser ses émotions », a déclaré Arteta.

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« C’est quelque chose que j’exige de lui, parce que je connais l’homme et son charisme. »

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« Je pense qu’il est très important de fixer la barre haut, surtout quand les choses ne sont pas là où nous voudrions qu’elles soient. Nous cherchons encore à y parvenir et à insuffler cette confiance et cette conviction à l’équipe », a ajouté l’entraîneur.

Des buts attendus des milieux de terrain et davantage d’agressivité

Arteta a également insisté sur la responsabilité collective de ses milieux de terrain, appelés à peser sur les matches dans le dernier tiers du terrain. Comme Martin Odegaard et Bruno Guimaraes, Rice est encouragé à se projeter dans les surfaces de réparation.

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« C’est ce dont nous avons besoin, selon le poste qu’ils occupent le jour du match : qu’ils aient cette liberté et, surtout, cette agressivité pour s’infiltrer et faire mal à l’adversaire », a souligné Arteta.

Cette souplesse tactique permet à Arsenal de déjouer des blocs défensifs difficiles à percer, comme celui attendu face à l’Everton de David Moyes.

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Arsenal veut poursuivre sur sa lancée avant un calendrier chargé

Avec Rice pour porter l’état d’esprit de l’équipe sur le terrain, Arsenal vise trois nouveaux points précieux dans le nord de Londres.

Arsenal doit disputer trois matches en six jours, un calendrier éprouvant qui mettra à l’épreuve la résistance mentale et physique de l’effectif d’Arteta.

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Arsenal donnera le coup d’envoi de son match contre Everton samedi à 14 h 00 GMT, dans l’après-midi, tandis que le club poursuit sa quête d’un titre national.