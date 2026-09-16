L’entraîneur Vincent Kompany est lui aussi encore lié au club pour environ trois ans. Freund était arrivé à Munich à l’été 2023 en provenance du RB Salzbourg, après y avoir travaillé pendant plus de 17 ans à la direction sportive.

Il a parlé du champion d’Allemagne record comme d’une « affaire de cœur ». Dans ce « voyage passionnant » commun, on a « encore beaucoup de projets. Il est extrêmement gratifiant d’apporter ici ensemble, encore et encore, de nouvelles impulsions afin de continuer à maintenir le FC Bayern là où nos supporters et nous tous voulons le voir : tout, tout en haut. »

Le patron du club, Dreesen, a assuré que Freund jouait « un rôle central dans toutes nos décisions sportives ». Les succès des dernières années sont « aussi en partie le mérite de son excellent travail ». En outre, Freund entretient « d’excellents échanges » avec l’entraîneur Kompany, est « proche de l’équipe et garde en même temps un œil sur l’ensemble du secteur sportif ». Freund a « plus que répondu aux attentes placées en lui », a loué Dreesen.

Quelle est la relation entre Max Eberl et Christoph Freund au FC Bayern Munich ?

Le patron du sportif Eberl a qualifié Freund de « partie précieuse de notre équipe, un relais important dans le domaine sportif, des professionnels avec le staff jusqu’au FC Bayern Campus ». À propos de sa relation avec lui, il a déclaré : « Nous nous complétons au quotidien, la collaboration est agréable et reste toujours orientée vers l’objectif commun de faire constamment progresser le FC Bayern. »

Par le passé, la relation entre Freund et Eberl n’avait pas toujours été décrite comme excellente. Les deux hommes semblent toutefois avoir réussi à se rapprocher pour le bien du Rekordmeister.