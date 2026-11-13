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Après des années de silence, le Brésilien Malcom a lâché une révélation de taille, dévoilant des coulisses jamais racontées jusqu'ici au sein du vestiaire du Barça, avec pour héros Lionel Messi, qui a tenté en personne de le convaincre de rester au Camp Nou, le qualifiant comme l'un des joueurs d'avenir du club catalan.

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Dans un entretien rapporté par la radio espagnole "Cadena SER", Malcom, joueur du club émirati d'Al Jazira, est revenu sur les souvenirs de son unique saison au FC Barcelone, une saison qui avait commencé comme un grand rêve et s'est achevée par un départ surprise vers la Russie, alors même qu'il bénéficiait du soutien du plus grand joueur de l'histoire du club.

Malcom (29 ans) était arrivé au FC Barcelone en provenance des Girondins de Bordeaux après une saison exceptionnelle, durant laquelle il avait inscrit 12 buts et délivré 7 passes décisives en 38 matchs. Le transfert semblait annoncer l'avènement d'une nouvelle star dans le ciel du football mondial. Mais des circonstances diverses et un faible temps de jeu l'ont empêché de réaliser le bond que tout le monde espérait.

Avec une nostalgie manifeste, Malcom a déclaré en évoquant cette période : "Je dis toujours à mes amis que j'ai joué aux côtés de Messi pendant une année entière. Ce fut une expérience formidable. Il m'a toujours traité avec une très grande gentillesse."

Mais la véritable surprise est venue lorsque le Brésilien a révélé le moment qui a précédé son départ vers le Zénith Saint-Pétersbourg lors de la saison 2019-2020, quand Messi est venu lui parler en personne, dans une ultime tentative de le convaincre de rester.

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Malcom a raconté ce qui s'était passé : "Alors que j'étais sur le point de partir en Russie, Messi est venu me parler et m'a dit : tu es un joueur promis à un avenir brillant, tu deviendras un grand footballeur. Il m'a demandé de rester. Il m'a dit : reste ici, tu es l'un des joueurs d'avenir du FC Barcelone."

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Des mots que Malcom n'attendait pas de la part de la légende argentine, qui voyait en lui un talent méritant patience et opportunité, et le considérait comme l'un des plus prometteurs talents du club à cette époque.

Malgré ce soutien de poids, la décision de partir l'a emporté sur les paroles de Messi. L'ailier brésilien a laissé prévaloir son envie de jouer régulièrement et d'augmenter son temps de jeu sur l'idée de rester aux côtés de l'élite mondiale sans rôle de titulaire.

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Malcom a expliqué les raisons de son acceptation de l'offre du Zénith : "J'étais jeune et je voulais disputer des matchs, acquérir de l'expérience et montrer mon potentiel. Je voulais démontrer mes capacités sur le terrain."

Au fil des années, Malcom a commencé à reconsidérer sa décision, admettant que quitter le Camp Nou n'avait peut-être pas été le meilleur choix pour sa carrière, même s'il avait alors ressenti le besoin de rejoindre une équipe lui offrant un rôle de premier plan : "Ma décision n'était peut-être pas la bonne, mais j'aspirais à jouer régulièrement, et c'est pour cela que j'ai choisi de rejoindre la Russie."

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Bien que son passage au FC Barcelone n'ait duré qu'une seule saison, Malcom conserve des souvenirs inoubliables du temps passé aux côtés de Messi, qu'il considère comme une figure centrale dans son évolution en tant que footballeur.

Malcom a conclu ses propos : "J'ai beaucoup appris de Messi. Il me parlait toujours, m'encourageait et m'aidait. Ce fut une saison exceptionnelle que je n'oublierai jamais."