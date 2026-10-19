Sem Steijn a marqué deux fois samedi pour Feyenoord contre Telstar. Sa performance a donc été évoquée lundi dans Vandaag Inside. Johan Derksen estime que le milieu de terrain peut être utile au club de Rotterdam, à condition d’être utilisé à bon escient.

« Il l’a montré au FC Twente. Il marquait beaucoup et jouait bien. Robin van Persie l’a traité de façon honteuse et l’a complètement démoli », lance Derksen dans son analyse de Steijn.

Valentijn Driessen rappelle que Steijn était capitaine de Feyenoord la saison dernière. « Il n’y était pour rien », rétorque aussitôt Derksen. « C’est ridicule de nommer capitaine un jeune joueur qui vient d’arriver, non ? »

« Quand un entraîneur te demande de devenir capitaine, tu ne dis pas non », intervient René van der Gijp. « Non. Mais Van Persie a écarté Steijn à plusieurs reprises, sans aucun ménagement. Comme s’il ne savait pas du tout jouer au football. Et son fils, lui, avait toujours le droit d’entrer en jeu », reprend Derksen.

Driessen poursuit : « Cet entraîneur fait en réalité exactement la même chose », dit-il à propos de Giovanni van Bronckhorst, entraîneur principal à De Kuip depuis l’été dernier. « Lui aussi met Steijn sur le banc. »

« Un entraîneur est libre de le faire. Mais je pense que si on fait confiance à Steijn, on dispose d’un très bon joueur. Un milieu de terrain qui figure parmi les meilleurs buteurs », estime Derksen, qui voit malgré tout un avenir à Steijn chez Feyenoord.

« C’est possible. Il a déjà été meilleur buteur. Il l’a déjà prouvé », ajoute Driessen en référence à la saison 2024-2025, lorsque Steijn, alors joueur du FC Twente, avait terminé meilleur buteur de la Vriendenloterij Eredivisie avec 24 buts.