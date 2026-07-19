Il a dévoilé son plan pour la Coupe du monde au Maroc… Une déclaration surprenante de Kane à l'égard de Tuchel

Harry Kane a justifié son statut de capitaine de l’équipe d’Angleterre, Après la victoire 4-6 sur la France en petite finale de la Coupe du monde 2026, l’attaquant du Bayern Munich a défendu Thomas Tuchel, qui restera à la tête des Three Lions jusqu’en 2028 malgré ses choix discutés lors du demi-finale face à l’Argentine.

La victoire contre les Bleus, synonyme de médaille de bronze, a atténué la déception mais n’a pas fait oublier la demi-finale.

Après l’ouverture du score d’Anthony Gordon (1-0), Tuchel a semblé perdre son sang-froid face aux « danseurs de tango » : il a remplacé ses meilleurs joueurs et renforcé sa défense, privant ainsi l’équipe d’une place en finale. L’entraîneur allemand a publiquement assumé la responsabilité de ses choix sans rien regretter.

Le technicien allemand a justifié son passage à une défense à cinq par des espaces trop grands et par la supériorité aérienne de l’Albiceleste, tout en imputant l’effondrement non pas au schéma tactique lui-même, mais à l’incapacité de son équipe à récupérer le ballon, à sortir de sa moitié de terrain et à imposer son rythme.

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Quoi qu’il en soit, les Three Lions ont mieux figuré face aux Bleus, et Harry Kane a salué l’influence de Tuchel sur le parcours de l’équipe, qui a ainsi obtenu son meilleur classement en Coupe du monde depuis son sacre de 1966.

Il a déclaré : « C’est lui le principal artisan de notre meilleur résultat en Coupe du monde depuis soixante ans. Ce n’est pas parce qu’il est l’un des meilleurs entraîneurs au monde qu’il a forcément toujours raison. »

Kane a ajouté : « Les supporters ont tout à fait le droit d’être en colère, et Tuchel en est plus conscient que quiconque. Nous étions tous persuadés, joueurs, staff et supporters, que ce titre nous était destiné. Mais c’est le football : quand on rêve aussi grand et qu’on se rapproche autant de l’objectif, la douleur est à la mesure de l’ambition. »

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La Coupe du monde 2030 ?

Kane, 32 ans, se projette déjà vers la Coupe du monde 2030, que l’Espagne, le Maroc et le Portugal organiseront, et à laquelle il prendra part à l’âge de 36 ans.

Le journal Sport a rapporté ses propos à ce sujet : « Quatre ans, c’est long, bien sûr, mais comme je l’ai déjà dit, jouer pour l’équipe d’Angleterre est ma plus grande ambition et ce dont je suis le plus fier. Je me sens au meilleur de ma forme. Je ne me suis pas fixé de limites dans ce domaine. »

Il conclut : « Tant que je maintiendrai le niveau de performance actuel, je continuerai à porter le maillot de l’Angleterre ; c’est aussi simple que cela. Quatre ans, c’est long, alors je refuse de m’emballer ou de regarder trop loin. Je avance pas à pas. »

La campagne anglaise s’est conclue par une médaille et une blessure. Kane a pris la défense de Tuchel, mais la prolongation de son contrat jusqu’en 2028 n’effacera pas l’interrogation qui poursuivra le sélectionneur jusqu’à l’Euro : pourquoi a-t-il reculé face à l’Argentine ?

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