De nouveaux chiffres ont révélé une situation inhabituelle pour l'Allemand Kai Havertz, la star d'Arsenal, en Premier League anglaise, à partir de ses déplacements lors du match de ce samedi contre Hull City, dans le cadre de la dixième journée.

Selon une statistique publiée par le réseau « Opta », Havertz a été pris en position de hors-jeu à 15 reprises cette saison, la dernière fois aujourd'hui face à Hull City, un chiffre qui dépasse déjà celui de n'importe quel joueur de l'équipe signalé hors-jeu sur l'ensemble de la saison dernière.

Bukayo Saka détenait le chiffre le plus élevé dans les rangs d'Arsenal la saison écoulée avec 14 cas de hors-jeu, mais Havertz l'a rapidement dépassé avant même la fin de la saison en cours.

L'équipe de l'entraîneur Mikel Arteta est en tête du classement de la Premier League anglaise, avant le match d'aujourd'hui, avec 24 points à son actif. En revanche, Hull City occupe la treizième place avec 11 points.

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