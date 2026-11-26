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L'Anglais Jude Bellingham, milieu de terrain du Real Madrid, a modifié certaines de ses habitudes en dehors des terrains en limitant ses sorties nocturnes ces derniers temps. Résultat : il brille avec le club merengue cette saison et s'impose comme l'un des éléments les plus en vue du système de l'entraîneur José Mourinho.

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C'est ce qu'a révélé le journaliste espagnol Chito lors de son passage dans l'émission « Otra Ronda » sur Radio Marca, où il a été question de la polémique autour de la vie privée des joueurs du club merengue et de son influence sur leur niveau sur le terrain.

Au cours des deux dernières saisons, Bellingham a été critiqué pour certains de ses comportements en dehors des terrains, dans un contexte où la vie des stars du Real Madrid est scrutée de plus en plus près. Cette attention s'est accrue avec la baisse des résultats de l'équipe, qui n'a pas répondu aux attentes pendant deux saisons, si bien que les joueurs eux-mêmes se sont retrouvés sous le feu des critiques, la responsabilité n'étant plus imputée aux seuls staffs techniques.

Selon des propos relayés par le quotidien Marca, Chito a expliqué que les joueurs, dont Bellingham, portent désormais une grande part de la responsabilité dans le déclin de l'équipe, puisqu'ils sont devenus la cible principale des critiques des supporters et des médias. Il a souligné que la direction du Real Madrid s'est, de son côté, activée sur le marché des transferts en bouclant plusieurs recrues, ce qui a contribué à modifier la nature du débat sur les causes de la baisse des résultats.

La discussion a également porté sur la nature des informations qui circulent au sujet de la vie privée des footballeurs et sur l'influence qu'exerce leur entourage. Les intervenants ont noté que certains récits peuvent être influencés par les positions de personnes au sein du club, qu'il s'agisse de proches de l'entraîneur ou de joueurs en concurrence avec d'autres pour une place de titulaire.

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Dans ce contexte, ils ont fait remarquer que les propos sur le comportement d'un joueur en dehors du terrain ne sont pas toujours dissociables de ses relations au sein de l'équipe. Selon eux, l'entourage d'un entraîneur mécontent de l'attitude d'un joueur, ou celui d'un joueur qui lui dispute le même poste, peut influer sur les informations qui parviennent aux médias.

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Mais le point le plus marquant du débat concernait les sorties nocturnes de Bellingham . Les intervenants ont estimé que le véritable critère pour juger un footballeur doit être ce qu'il montre en match, et non la nature de sa vie privée, tant que son comportement en dehors du terrain n'a pas d'effet négatif sur son niveau et son engagement envers son équipe.

Les participants à l'émission ont affirmé que si Bellingham est capable de sortir et de faire la fête tous les soirs, puis de revenir sur le terrain en affichant le niveau qui est le sien, cela ne pose aucun problème. Une manière de souligner que la performance sportive doit rester le critère essentiel dans l'évaluation des joueurs professionnels.

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Le débat a également évoqué l'exemple de l'ancienne star brésilienne Romário, pour rappeler que les habitudes personnelles des joueurs ne devraient pas devenir un sujet tant qu'ils remplissent leur mission sur le terrain et apportent la plus-value attendue lorsque l'équipe a besoin d'eux.

Chito a confirmé au cours de son intervention que Bellingham a bel et bien réduit ses sorties nocturnes, assurant que ce changement a effectivement eu lieu, sans que cela signifie pour autant que la polémique autour de sa vie privée doive primer sur l'évaluation de son niveau et de ses contributions avec le Real Madrid.

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Ces débats interviennent alors que les stars du Real Madrid subissent une pression croissante, après deux saisons au cours desquelles l'équipe n'a pas été à la hauteur des attentes. De ce fait, les détails du quotidien des joueurs font l'objet d'un suivi plus étroit de la part des médias et des supporters.