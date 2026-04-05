Mohamed Ihattaren prend toujours plaisir à regarder Kees Smit. Le milieu offensif du Fortuna Sittard souligne toutefois d'emblée que le jeune joueur de l'AZ doit encore faire ses preuves au plus haut niveau.

« Je le trouve vraiment sympathique », commence Ihattaren dans Goedemorgen Eredivisie, avant d'ajouter aussitôt : « Aux Pays-Bas, l'engouement est rapide quand on est un jeune talent. »

« À l’Ajax, on en a eu quelques-uns qui sont partis à l’étranger. Donny van de Beek, et on pourrait en citer encore quelques-uns. Et ce saut était tout de même trop grand. J’espère pour Smit qu’il franchira une belle étape suivante », déclare le milieu de terrain, qui entend Hans Kraay junior dire que le joueur de l’AZ ferait mieux de rester encore un peu actif dans la loterie des amis de l’Eredivisie.

« Qu'a-t-il accompli ? », s'interroge Ihattaren à voix haute. « Ce ne sont pas des statistiques à la Saibari. Je trouve que c'est vraiment un joueur magnifique, mais ce ne sont pas des statistiques à la Saibari. Il n'a pas fait de l'AZ un champion, ni fait ses preuves à l'Ajax, au PSV ou au Feyenoord. De l'AZ au Real Madrid, eh bien... »

Son voisin de table, Mario Been, prend la défense de Smit. L’analyste remarque que c’est surtout le grand public qui s’intéresse énormément à Smit, et que le milieu de terrain de l’AZ, qui a récemment fait ses débuts en équipe nationale, reste quant à lui plutôt discret.

« L'AZ vise une somme colossale pour Smit. Et l'Ajax, le PSV et le Feyenoord ne sont pas prêts à payer cela », conclut Ihattaren à la fin de la discussion. Smit est actuellement évalué à 25 millions d'euros par Transfermarkt.