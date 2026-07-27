Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a rompu le silence une semaine après la fin de la Coupe du monde 2026, pour défendre le tournoi organisé par le Mexique, le Canada et les États-Unis, et lancer une attaque virulente contre la presse internationale, l'accusant de « propager la haine et de fausses rumeurs » et de « semer les graines de la haine », dans un long message publié sur son compte Instagram, où il a ignoré les critiques adressées au tournoi et les décisions controversées.

Dans sa publication, qui a remplacé la traditionnelle conférence de presse qui ne s'est pas tenue pendant ni après le tournoi, le dirigeant italo-suisse a salué le succès de la compétition, qui s'est achevée le 19 juillet dernier par la victoire de l'Espagne sur l'Argentine (1-0, après prolongation), affirmant que la Coupe du monde « a célébré l'humanité de la plus belle des manières » et que tous ceux qui ont assisté au tournoi « étaient en sécurité et heureux ».

Infantino a également salué la coopération entre les trois pays hôtes, affirmant qu'ils « ont travaillé sans relâche pour rassembler deux nations en état de guerre », en référence aux États-Unis et à l'Iran, ajoutant que « l'Iran est entré aux États-Unis sans le moindre incident ni conflit » et que la FIFA « ne peut qu'éprouver une immense fierté et une profonde émotion à voir ces moments d'amour, de joie et d'unité ».

Un mépris des critiques

Après avoir adressé son message de soutien au tournoi, le président de la FIFA a abordé l'ensemble des critiques visant l'organisation, en ciblant particulièrement les journalistes, dénonçant avec force « ceux qui propagent la haine et de fausses rumeurs derrière leurs stylos, leurs papiers et leurs écrans », les accusant de « semer les graines de la haine ».

Il a également affirmé que la presse internationale « n'a mentionné que les quelques personnes dont le visa a été refusé, et a ignoré les millions à qui les visas ont été accordés », dans une tentative de répondre aux vastes critiques ayant visé les restrictions d'entrée aux États-Unis, lesquelles ont concerné plusieurs pays, dont Haïti, le Sénégal et l'Ouzbékistan.

Infantino a aussi évoqué les critiques adressées aux décisions arbitrales et aux décisions disciplinaires prises par certaines instances, affirmant que les pratiques observées « sont largement acceptées dans certains des plus grands championnats du monde », en référence évidente à l'affaire de la levée de la suspension du Nigérian Folarin Balogun, qui a suscité une large controverse et des interrogations sur l'influence de l'appel du président américain Donald Trump sur la décision de la FIFA.

Haïti en exemple : un silence sur les restrictions et les personnes interdites d'entrée

Infantino a, de manière frappante, cité Haïti dans son message comme l'exemple d'une équipe « qui a manqué de respect avant la Coupe du monde, mais qui a fait ses preuves », ignorant, selon le journal français L'Équipe, que la FIFA elle-même avait demandé à Haïti de changer de maillot en raison d'un dessin jugé « politique », seulement 4 jours avant son match d'ouverture, et qu'Haïti faisait partie des pays visés par les restrictions d'entrée aux États-Unis.

Le président de la FIFA n'a pas mentionné, selon le journal, l'arbitre somalien Omar Artan, à qui l'entrée aux États-Unis a été refusée alors qu'il devait diriger un match du tournoi, et il a également ignoré le conflit entre les États-Unis et l'Iran, la participation de la sélection iranienne à la Coupe du monde ayant été menacée jusqu'au dernier moment, son entrée étant conditionnée à des règles strictes que l'Iran a jugées injustes.

Infantino a également ignoré les vives critiques adressées aux prix élevés des billets, qui ont empêché de larges pans du public d'assister aux matches dans les stades, lors d'un tournoi entaché de nombreux problèmes organisationnels et politiques ayant suscité une large controverse dans les milieux sportifs et médiatiques.