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Santos v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Andreas Koenigl
Traduit par

« Idiot ! » : Neymar fait scandale après son expulsion et porte de graves accusations

Serie A
Neymar
Santos FC vs Bahia
Santos FC
Bahia
R. Nestor

Neymar a une nouvelle fois provoqué un esclandre lors du match face à Bahia, avec un carton rouge à la clé. Il a ensuite formulé de graves accusations.

Tout est parti d’un duel musclé, lors du match du FC Santos, entre la superstar brésilienne et son adversaire Rodrigo Nestor. Neymar, mécontent de l’intervention inutile de ce dernier, lui a lancé le ballon. Il a d’abord reçu un carton jaune pour ce geste après un peu plus d’une demi-heure de jeu.

Les deux joueurs ont alors échangé vivement. Neymar s’en est même pris à l’entraîneur de Bahia, Rogerio Ceni, qu’il a bousculé. Peu avant le coup d’envoi de la seconde période, les esprits ne semblaient toujours pas calmés, et la règle dite « Vinicius Junior » a coûté cher à Neymar.

Depuis l’incident impliquant Gianluca Prestianni lors du duel de Ligue des champions face à Vini Jr., au cours duquel le joueur de Benfica aurait proféré une insulte raciste à l’encontre du protégé du Real en cachant sa bouche avec sa main, la FIFA a instauré une règle selon laquelle un joueur qui se couvre la bouche peut être expulsé.

Cette règle a été appliquée non seulement lors de la Coupe du monde, mais aussi dans le championnat brésilien. Neymar ayant fait ce geste pendant sa discussion avec Nestor, il a logiquement été expulsé après une brève vérification de la VAR. C’est Nestor lui-même qui avait signalé l’infraction de Neymar à l’arbitre.

Neymar a alors définitivement perdu son sang-froid : il a voulu s’en prendre à son adversaire et n’a pu être retenu qu’à grand-peine. Après la rencontre, le joueur de 34 ans a tout de même présenté ses excuses aux supporters de Santos pour son comportement, mais il a porté de graves accusations contre Nestor sur Instagram .

Qu’a dit Neymer au sujet de l’incident avec Nestor et de son carton rouge ?

« Ce que Nestor m’a fait aujourd’hui est très grave. Cette règle a été instaurée pour lutter contre le racisme, et il a voulu en tirer un avantage pendant le match parce que j’ai mis ma main devant ma bouche. Je ne lui ai pas dit un mot », s’est-il emporté.

Neymar a certes reconnu avoir proféré des insultes, ce qui, selon lui, est normal dans le football. « Mais ce qu’il a fait est très grave. Si c’est une règle contre le racisme, comment peut-il faire une chose pareille ? C’est surréaliste, je suis triste de ce qui s’est passé. Il a vraiment été très sournois, honnêtement. »

Il s’est également moqué de son adversaire à propos d’une interview que celui-ci avait donnée après la rencontre au sujet des incidents. « Quel exemple veut-il donner ? Il a parlé de décence, moi aussi je suis quelqu’un de décent, mais je suis un homme : ce que tu as fait, ça ne se fait tout simplement pas », a-t-il déploré.

« J’ai donné à un idiot l’occasion de se faire remarquer. Merci, Nestor, je pourrai dormir tranquille, mais toi, avec tes petites manœuvres sournoises, tu n’y arriveras pas », a-t-il conclu.

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