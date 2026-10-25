Tout est parti d’un duel musclé, lors du match du FC Santos, entre la superstar brésilienne et son adversaire Rodrigo Nestor. Neymar, mécontent de l’intervention inutile de ce dernier, lui a lancé le ballon. Il a d’abord reçu un carton jaune pour ce geste après un peu plus d’une demi-heure de jeu.

Les deux joueurs ont alors échangé vivement. Neymar s’en est même pris à l’entraîneur de Bahia, Rogerio Ceni, qu’il a bousculé. Peu avant le coup d’envoi de la seconde période, les esprits ne semblaient toujours pas calmés, et la règle dite « Vinicius Junior » a coûté cher à Neymar.

Depuis l’incident impliquant Gianluca Prestianni lors du duel de Ligue des champions face à Vini Jr., au cours duquel le joueur de Benfica aurait proféré une insulte raciste à l’encontre du protégé du Real en cachant sa bouche avec sa main, la FIFA a instauré une règle selon laquelle un joueur qui se couvre la bouche peut être expulsé.

Cette règle a été appliquée non seulement lors de la Coupe du monde, mais aussi dans le championnat brésilien. Neymar ayant fait ce geste pendant sa discussion avec Nestor, il a logiquement été expulsé après une brève vérification de la VAR. C’est Nestor lui-même qui avait signalé l’infraction de Neymar à l’arbitre.

Neymar a alors définitivement perdu son sang-froid : il a voulu s’en prendre à son adversaire et n’a pu être retenu qu’à grand-peine. Après la rencontre, le joueur de 34 ans a tout de même présenté ses excuses aux supporters de Santos pour son comportement, mais il a porté de graves accusations contre Nestor sur Instagram .

Qu’a dit Neymer au sujet de l’incident avec Nestor et de son carton rouge ?

« Ce que Nestor m’a fait aujourd’hui est très grave. Cette règle a été instaurée pour lutter contre le racisme, et il a voulu en tirer un avantage pendant le match parce que j’ai mis ma main devant ma bouche. Je ne lui ai pas dit un mot », s’est-il emporté.

Neymar a certes reconnu avoir proféré des insultes, ce qui, selon lui, est normal dans le football. « Mais ce qu’il a fait est très grave. Si c’est une règle contre le racisme, comment peut-il faire une chose pareille ? C’est surréaliste, je suis triste de ce qui s’est passé. Il a vraiment été très sournois, honnêtement. »

Il s’est également moqué de son adversaire à propos d’une interview que celui-ci avait donnée après la rencontre au sujet des incidents. « Quel exemple veut-il donner ? Il a parlé de décence, moi aussi je suis quelqu’un de décent, mais je suis un homme : ce que tu as fait, ça ne se fait tout simplement pas », a-t-il déploré.

« J’ai donné à un idiot l’occasion de se faire remarquer. Merci, Nestor, je pourrai dormir tranquille, mais toi, avec tes petites manœuvres sournoises, tu n’y arriveras pas », a-t-il conclu.