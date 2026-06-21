La cuisante défaite subie par la sélection saoudienne face à l'Espagne (0-4) lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 a déclenché une vague de colère parmi les supporters saoudiens, qui ont tenu l'entraîneur grec Georgios Donis pour responsable de cet échec cuisant, estimant que les « Verts » étaient bien en deçà du niveau affiché face à l’Uruguay lors de la première journée.

Des critiques acerbes s’abattent sur l’entraîneur grec

Dès le coup de sifflet final, les réseaux sociaux se sont embrasés : de nombreux supporters estiment que le technicien hellène a mal lu la rencontre d’entrée et n’a pas su contenir la supériorité espagnole.

Certains supporters l’ont qualifié d’« idiot », tandis que d’autres ont estimé qu’il avait abordé la rencontre avec un état d’esprit « défaitiste », en sur-insistant sur le volet défensif au détriment de la dimension offensive qui avait été la marque de fabrique de l’équipe ces dernières années.









La composition sous la loupe

Le choix de son onze de départ, qui a écarté plusieurs joueurs ayant récemment convaincu le public saoudien, a particulièrement surpris les observateurs.

De nombreux observateurs estiment que ces choix n’ont pas permis d’atteindre l’objectif, ni défensivement ni offensivement : la sélection a encaissé trois buts dès le début du match sans jamais véritablement menacer le but espagnol.

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Son choix d’un système à cinq défenseurs a également été pointé du doigt : nombreux sont ceux qui estiment que cette configuration, loin de contenir le danger, a offert davantage d’espaces à la Roja, exposant les failles entre les lignes.

La comparaison avec la performance de l’Uruguay attise la colère

La comparaison avec la rencontre face à l’Uruguay a renforcé les critiques, la sélection ayant alors affiché un meilleur équilibre et une discipline plus rigoureuse, ce qui lui avait permis d’arracher un précieux point (1-1).













Les observateurs estiment que l’équipe a perdu tout ce qu’elle avait montré face à l’Uruguay : organisation défensive, capacité à sortir le ballon et esprit combatif. Beaucoup concluent que l’entraîneur est revenu sur les choix qui avaient pourtant porté l’équipe vers un résultat encourageant lors du match d’ouverture.

Le match contre le Cap-Vert place donc Donis sous haute pression.

Tous les regards se tournent désormais vers le prochain match contre le Cap-Vert, qui pourrait sceller le sort de la sélection saoudienne dans la compétition et accentuer encore la pression sur l’entraîneur grec.

De nombreux observateurs estiment que le technicien hellène doit rapidement rectifier ses choix tactiques et restaurer l’identité du groupe, sous peine d’alimenter davantage la contestation et de se mettre en position très inconfortable, au soir de l’une des soirées les plus agitées pour le public vert depuis le début de son aventure dans la Coupe du monde 2026.