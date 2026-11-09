Icardi-Wanda Nara, grosse dispute dans la rue : la police intervient

Nouvel épisode de l'affrontement entre Mauro Icardi et Wanda Nara. Vendredi, cette dernière s'est précipitée au domicile du footballeur, à Nordelta, une ville située à environ 30 kilomètres de Buenos Aires : une violente dispute a éclaté entre eux dans la rue, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre. Tout a commencé, selon la plainte déposée par la femme de 39 ans auprès du parquet de Tigre, après que « son ex-compagnon a réprimandé et enfermé sa fille de 11 ans dans sa chambre. La fillette a ensuite demandé de l'aide à l'aide d'un ordinateur portable et de WhatsApp ». Selon des informations venues d'Argentine, une procédure aurait été ouverte pour des blessures présumées. Le footballeur aurait par ailleurs refusé de remettre à la police l'appareil depuis lequel la mineure aurait envoyé son message.

« Icardi s'est vu interdire de s'approcher de sa fille pendant 45 jours », écrit El Clarin dans un article publié il y a quelques heures. Le journal poursuit : « L'ordonnance du tribunal prévoit que le footballeur ne peut pas s'approcher à moins de 300 mètres du domicile de la mineure ou de tout autre lieu où elle pourrait se trouver. Il lui est également interdit de communiquer avec la jeune fille de quelque manière que ce soit, en personne, par téléphone, par SMS, sur les réseaux sociaux ou par l'intermédiaire de tiers. »

Il y a quelques heures, le footballeur a également publié un communiqué : « Mauro Icardi n'a jamais frappé sa fille , peut-on y lire. Le compte rendu du service d'urgence qui lui a porté assistance est catégorique : aucune blessure n'a été constatée. Nous regrettons, une fois encore, que les fillettes soient exposées et utilisées comme instruments d'un conflit entre adultes. »