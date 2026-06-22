Zlatan Ibrahimović, conseiller du Milan AC et ancien joueur des Rossoneri ainsi que du FC Barcelone, estime qu’une des stars du Barça est actuellement le meilleur joueur du monde.

« Lamine Yamal est actuellement le meilleur joueur du monde », a-t-il affirmé lors d’une interview accordée à « Fox Sports ».

Et d’ajouter : « Chaque fois que Yamal reçoit le ballon, il relève le défi, qu’il y ait un, deux ou trois adversaires devant lui. »

Yamal, qui fêtera ses 19 ans le mois prochain, a ouvert le score dès la 10^e minute lors de la victoire 4-0 de son pays face à l’Arabie saoudite dans le groupe H, dimanche dernier.

Il s’agissait de son premier but en Coupe du monde, lors de sa première titularisation dans la compétition et de sa deuxième apparition seulement.

Entré en jeu lors du match nul surprise face au Cap-Vert le 15 juin, alors qu’il était encore convalescent d’une lésion aux ischio-jambiers, il n’a disputé qu’une mi-temps contre l’Arabie saoudite pour la même raison.

Après la victoire espagnole, Ibrahimović a analysé : « La différence entre le premier et le deuxième match, c’est Yamal, car il apporte quelque chose que, selon moi, personne d’autre n’a : la créativité. Il n’a joué que 45 minutes, mais tout le monde sait qu’affronter l’Espagne exige de la prudence ; c’est l’équipe championne d’Europe. »



