Zlatan Ibrahimović, la légende suédoise, a critiqué la prestation de Noni Madueke lors de la première mi-temps du match opposant l'Angleterre à la Norvège en quarts de finale de la Coupe du monde, affirmant que le joueur n'avait rien apporté et méritait d'être remplacé à la mi-temps.

Titularisé à droite de l’attaque anglaise à Miami, l’ailier d’Arsenal n’a jamais réussi à peser sur le jeu.

Dès la première minute, après un centre long et précis d’Elliot Anderson, il a renvoyé le ballon directement en touche d’une passe imprécise.

Il a également peiné à se défaire de son marquage et à créer du danger sur le flanc droit.

À la mi-temps, Ibrahimović a doncasséné son verdict sur le plateau de « Fox » : « Pour l’instant, l’Angleterre joue comme si elle avait un joueur en moins. »

Il a ajouté : « Madueke est sur le terrain… mais à chaque fois qu’il reçoit le ballon, il prend la mauvaise décision et se contente de marcher. »

Il a conclu : « Si j’étais Thomas Tuchel, je l’aurais remplacé car il n’a rien apporté, et même la pause hydratation ne l’a pas aidé. »

Ces propos font écho aux consignes précises et enjouées que Tuchel lui a données lors d’une pause hydratation en cours de première période, traduisant l’accord tacite du coach avec le constat sans appel de l’ancien buteur.

À la mi-temps, Tuchel a donc pris une décision radicale : il a sorti Madouki pour faire entrer son coéquipier d’Arsenal, Bukayo Saka, déjà gêné tout au long du tournoi par un problème récurrent au tendon d’Achille.

La pause a aussi été marquée par la sortie de Declan Rice, toujours à Arsenal, qui avait été malade cette semaine et risquait la suspension ; il a cédé sa place à Eberechi Eze, champion de Premier League.

L’Angleterre l’a emporté 2-1 grâce à un but de Jude Bellingham en prolongation et s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde.