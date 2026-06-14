Ibanez dans la tourmente… Comment le Maroc a-t-il fait capoter le projet d'Ancelotti ?

Les plans de l’Italien Carlo Ancelotti ont été bouleversés lors de la rencontre Brésil-Maroc, comptant pour la première journée du groupe C de la Coupe du monde 2026. L’une de ses décisions tactiques s’est même transformée en une faille que les Marocains ont exploité tout au long de la première période.

Ancelotti a ainsi confié le couloir droit à Roger Ibáñez, défenseur central de formation évoluant habituellement à l’Al-Ahli saoudien, dans l’optique de contenir les déboulés marocains.

Sur le terrain, toutefois, ses calculs ont été déjoués : Ibáñez a clairement peiné à contenir les débordements rapides des Marocains, surtout sur les ailes, et s’est retrouvé sous pression dès les premières minutes.

Conscient de cette faille, le Maroc a multiplié les incursions sur ce côté, exploitant les difficultés du joueur à se positionner, à récupérer le ballon et à gagner ses duels, et exposant ainsi la défense brésilienne à plusieurs moments délicats au cours de la première période.

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Les statistiques confirment ces difficultés : en 45 minutes, il a perdu 5 duels sur 8, été dribblé à deux reprises, Il a également concédé deux coups francs et perdu tous ses duels aériens.

À la mi-temps, Carlo Ancelotti, manifestement peu convaincu par la performance de son défenseur, a rapidement tiré les conséquences de cette situation en le remplaçant par Danilo dès le retour des vestiaires. Un changement interprété par de nombreux observateurs comme un aveu d’échec stratégique.

Ibanez a d’ailleurs reçu la note la plus basse des deux équipes (6,2) et figuré parmi les joueurs les plus critiqués, tandis que le Maroc a rapidement contrarié le plan d’Ancelotti, transformant ce choix tactique en un des principaux sujets de débat de la rencontre.