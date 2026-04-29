Iago Aspas donne son feu vert : le Celta de Vigo s’apprête à rendre un hommage somptueux à l’une de ses légendes

Iago Aspas fêtera ses 39 ans en août, ce qui rend incertaine la poursuite de sa carrière de footballeur professionnel la saison prochaine. Le Celta de Vigo souhaite quoi qu'il arrive rendre hommage à son icône et a reçu le feu vert de l'intéressé lui-même.

Le club et la ville de Vigo projettent depuis plusieurs mois d’ériger une statue du joueur devant l’Estadio Balaídos. Mercredi, le maire Abel Caballero a confirmé que l’attaquant avait donné son accord au projet.

Pour concrétiser ce projet, un concours d’idées sera bientôt lancé ; le lauréat, sélectionné par le club, aura ensuite pour mission de développer l’œuvre devant l’Estadio Balaídos.

Né à Moaña, tout près de Vigo, il a intégré le centre de formation du Celta. Vendu à Liverpool en 2013, il a ensuite été prêté au Séville FC la saison suivante.

Les Andalous lèvent l’option d’achat à l’été 2015, avant de le céder immédiatement à son ancien club. Depuis, l’attaquant est resté fidèle aux Celestes : 567 matchs, 221 buts et 90 passes décisives.

Cette saison, il a disputé 1 799 minutes de jeu en 43 matchs, inscrivant sept buts et délivrant six passes décisives, souvent en tant que joker.

Selon MARCA, l’attaquant doit bientôt annoncer sa décision concernant la prolongation de son contrat. En cas de départ, il devrait immédiatement intégrer le staff technique de l’entraîneur Claudio Giráldez.