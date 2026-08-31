Le Serbe Novak Djokovic a été éliminé au premier tour de l'US Open de tennis, dans l'une des plus grandes surprises du tournoi, après sa défaite face à l'Argentin Mariano Navone, 49e joueur mondial, au terme d'un match marathon qui a duré 4 heures et 36 minutes et s'est décidé en 5 sets.

Navone a signé la plus grande victoire de sa carrière aux dépens de Djokovic sur le score de 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, devenant ainsi le deuxième joueur argentin seulement à parvenir à éliminer la star serbe dans l'un des quatre tournois du Grand Chelem, après son compatriote Guillermo Coria en 2005.

L'élimination de Djokovic a constitué un véritable choc, lui qui avait remporté 19 matches consécutifs au premier tour lors de ses précédentes participations à l'US Open, tandis que son bilan face à ses adversaires parmi les grandes stars du tennis lors des premiers tours s'élevait à 37 victoires sans la moindre défaite.

Malgré le début en force de Djokovic, âgé de 39 ans et sacré 4 fois à l'US Open, Navone est parvenu à renverser progressivement le cours de la rencontre, profitant du recul de l'énergie physique du Serbe, qui a de nouveau souffert au cours d'une saison estivale américaine éprouvante.

Djokovic avait déjà été éliminé au premier tour du Masters de Cincinnati, après sa défaite face à l'Argentin Tiago Agustin Tirante, avant que le scénario ne se répète de façon plus cruelle encore à New York, se retrouvant ainsi hors d'un tournoi majeur dès son premier match.

Navone a déclaré après la rencontre : « C'est incroyable, et cela signifie beaucoup pour moi. Gagner en cinq sets face à ce vétéran n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours », exprimant sa joie d'avoir battu l'un des plus grands joueurs de tennis de l'histoire sur un court où il a si souvent brillé.

Le joueur argentin a ajouté : « C'est un rêve, et maintenant je dois récupérer, dormir et me préparer », en référence à la difficulté de la tâche physique qu'il a affrontée face à Djokovic.

Djokovic a fait ses adieux au public de New York de manière émouvante, prenant soin de signer des souvenirs pour les spectateurs avant de quitter le court, une scène qui a accru les spéculations quant à la possibilité qu'il s'agisse de sa dernière participation au tournoi, et peut-être de l'un de ses derniers matches sur les courts de Flushing Meadows.

En revanche, Navone n'aura pas beaucoup de temps pour célébrer la plus grande victoire de sa carrière, car il se prépare à disputer son prochain match dans deux jours, face au vainqueur de la confrontation entre le Suisse Stanislas Wawrinka et l'Italien Matteo Berrettini.