Hull City envisage de contester la finale des barrages, selon plusieurs médias anglais. Après le « spygate », le club réclame une promotion directe en Premier League.

Le propriétaire Acun Ilicali, interrogé par le Daily Mail, confirme que le club étudie actuellement toutes les options. « Dans des circonstances normales, deux équipes atteignent la finale et une est disqualifiée », rappelle-t-il.

« Nos avocats estiment que nous devrions accéder directement à la Premier League, mais ils examinent encore la question », poursuit-il. « Nous ne pouvons rien affirmer de définitif. La situation est confuse. »

Southampton, initialement qualifié pour affronter Hull en finale, a été exclu après avoir espionné Middlesbrough lors de la demi-finale.

Southampton a reconnu les faits mais a néanmoins fait appel ; ce recours a été rejeté mercredi soir, mettant fin à la saison du club.

Middlesbrough est donc, en principe, l’adversaire de Hull City en finale, mais le club trouve cette situation regrettable. « Nous nous préparions depuis déjà dix jours pour affronter Southampton », a déclaré Ilicali.

« Tous nos plans, nos analyses et nos efforts étaient calibrés pour affronter Southampton. À quelques jours du match, l’adversaire change. Jeudi, nous aurons une seule séance pour nous adapter et préparer ce nouveau duel. »

La tenue même de la finale demeure incertaine, tandis que Hull City réclame une promotion directe en Premier League sans passer par le match de Wembley.