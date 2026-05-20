Goal.com
En directBillets
Hull CityIMAGO
Siep Engelen

Traduit par

Hull City demande l’annulation de la finale des barrages et vise une promotion directe en Premier League

Hull
Southampton
Middlesbrough
Premier League

Hull City envisage de contester la finale des barrages, selon plusieurs médias anglais. Après le « spygate », le club réclame une promotion directe en Premier League. 

Le propriétaire Acun Ilicali, interrogé par le Daily Mail, confirme que le club étudie actuellement toutes les options. « Dans des circonstances normales, deux équipes atteignent la finale et une est disqualifiée », rappelle-t-il. 

« Nos avocats estiment que nous devrions accéder directement à la Premier League, mais ils examinent encore la question », poursuit-il. « Nous ne pouvons rien affirmer de définitif. La situation est confuse. » 

Southampton, initialement qualifié pour affronter Hull en finale, a été exclu après avoir espionné Middlesbrough lors de la demi-finale. 

Southampton a reconnu les faits mais a néanmoins fait appel ; ce recours a été rejeté mercredi soir, mettant fin à la saison du club. 

Middlesbrough est donc, en principe, l’adversaire de Hull City en finale, mais le club trouve cette situation regrettable. « Nous nous préparions depuis déjà dix jours pour affronter Southampton », a déclaré Ilicali. 

« Tous nos plans, nos analyses et nos efforts étaient calibrés pour affronter Southampton. À quelques jours du match, l’adversaire change. Jeudi, nous aurons une seule séance pour nous adapter et préparer ce nouveau duel. » 

La tenue même de la finale demeure incertaine, tandis que Hull City réclame une promotion directe en Premier League sans passer par le match de Wembley.

Publicité