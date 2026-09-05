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Sam Vreeswijk

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Hugo Borst : « Il a réalisé des performances fantastiques ! L’Ajax l’a traité de manière scandaleuse »

Ajax vs PSV
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Y. Baas

Youri Baas est titulaire samedi soir avec l’Ajax pour le choc face au PSV en Eredivisie, sponsorisée par la VriendenLoterij. Hugo Borst estime que c’est « une bonne chose », a-t-il expliqué dans le VriendenLoterij Eretribune sur ESPN.

« J’en suis vraiment très heureux, que Baas ait été réhabilité », a ainsi déclaré Borst au sujet de la composition de l’Ajax. « Je trouve que la manière dont ils l’ont traité est scandaleuse. »

« Ce garçon a été fantastique ces deux dernières années, comme un drapeau sur une barque de boue. Ce n’est pas pour rien qu’il était aussi dans le viseur de Farioli. » La semaine dernière, il est apparu que le FC Porto de Francesco Farioli s’intéressait à Baas, mais aucun accord n’a été trouvé.

« Pendant la préparation aussi, il est arrivé à plusieurs reprises que Baas ne joue pas, donc j’ai pensé que Míchel ne le trouvait peut-être pas intéressant », poursuit Borst.

« Mais maintenant, heureusement, il est aligné pour ce grand match. Je suis un grand fan de Baas. Donc c’est une bonne chose. »

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Arnold Bruggink, également présent sur le plateau, est d’accord avec lui. « Tout à fait justifié », estime l’analyste.

Lors des tours préliminaires de la Conference League au début de la saison, Baas a régulièrement dû se contenter d’une place sur le banc. Entre-temps, il semble toutefois pouvoir à nouveau compter sur une place de titulaire régulière, même si cela ne peut pas non plus être dissocié de la blessure avec laquelle Daley Blind est actuellement aux prises.

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